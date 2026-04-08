SOCIEDAD
Montse Font, activista con discapacidad, denuncia la falta de visibilidad en el Camp Nou: "Deja de ser accesible cuando estalla la emoción"
Montse Font denuncia que las personas con movilidad reducida pierden la visibilidad del partido en los momentos clave y reclama soluciones de diseño en el nuevo estadio del Barça
El Spotify Camp Nou acoge este miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Champions entre el Barça y el Atlético de Madrid. Un duelo de máxima expectación para la afición culé, que se prepara para cantar el himno a pleno pulmón y celebrar cada gol. Sin embargo, no todos podrán disfrutarlo en igualdad de condiciones.
La creadora de contenido y activista Montse Font, presidenta de la Asociación Catalana de Enfermedades Neuromusculares (ASEM) y diagnosticada de atrofia muscular espinal, ha denunciado en redes sociales las dificultades que viven las personas con movilidad reducida en el nuevo estadio.
Según explica, el Camp Nou “es accesible… hasta que empieza la emoción”. Cuando la grada se pone en pie para cantar, ovacionar o celebrar un gol, las personas en silla de ruedas dejan de ver el campo y solo observan espaldas. “Cuando la accesibilidad se queda a medias, deja de ser inclusión y pasa a ser una simple apariencia”, afirma.
Propuestas para garantizar una visibilidad real
Font insiste en que no se puede pedir a la afición que reprima sus emociones. El problema, asegura, es de diseño, y plantea dos soluciones sencillas: Eliminar la fila de asientos situada justo delante de la zona reservada para sillas de ruedas, evitando así que la visibilidad quede bloqueada cuando la gente se levanta, o bien, elevar las plataformas reservadas, de modo que queden por encima de las cabezas de las filas delanteras.
Para la activista, estas medidas serían fáciles de implementar y marcarían la diferencia entre una accesibilidad superficial y una inclusión auténtica.
Accesos y baños: el punto fuerte del nuevo estadio
Pese a las carencias en visibilidad, Montse Font también ha querido destacar los aspectos positivos del Camp Nou renovado. Durante su visita, valoró con un “gomet verde” tanto el acceso adaptado como los baños.
Describe un acceso “inmejorable”, con rampas bien diseñadas, recorridos fluidos y autonomía total para las personas en silla de ruedas. También celebra que la zona de movilidad reducida permite que el acompañante se sitúe justo al lado, un detalle que considera esencial.
En cuanto a los baños, Font subraya que no son anecdóticos, sino que están presentes en todas las zonas, son amplios y cuentan con cambiador. “Esto es accesibilidad real. No de postureo. No para la foto”, escribe.
Una pregunta que va más allá del fútbol
Tras mostrar los puntos fuertes y débiles del nuevo Camp Nou, Montse Font cierra su reflexión con una pregunta que interpela a toda la sociedad: “¿Por qué esto no es lo normal en todas partes?”
Una reflexión que recuerda que la inclusión no se limita a eliminar barreras físicas, sino a diseñar espacios donde todas las personas puedan vivir la emoción, también la del fútbol, en igualdad de condiciones.
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