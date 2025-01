"No me avergüenzo de mi edad, aún no he dicho mi ultima palabra"

Robert Lewandowski lo tiene claro y no se esconde. Cada vez que tiene oportunidad recuerda que su edad no es un obstáculo para seguir compitiendo al máximo nivel y, además, hacerlo defendiendo la camiseta del FC Barcelona. El goleador polaco es feliz en la Ciudad Condal y avisa que no tiene la más mínima intención de cambiar de aires a corto plazo. De momento no contempla aventuras exóticas.

Lewy, y su familia, son felices en el día a día de Barcelona. Y nada mejor que la recepción de un premio en su país para trasladar el momento que vive en el presente y despejar algunas dudas respecto a su futuro. Todo esto ocurrió en el transcurso de una gala organizada por el semanario 'Pilka Nozna' para escoger a las estrellas del fútbol polaco en 2024.

Por supuesto, Robert Lewandowski fue escogido como el mejor jugador del país. Lewy no pudo desplazarse físicamente pero sí tuvo el detalle de afrontar una videoconferencia para dar las gracias por la distinción y contestar algunas preguntas.

De entrada, Robert dio las gracias a su madre por recoger el premio en su nombre. También tuvo palabras cariñosas hacia su familia, y todo ello antes de referirse a su situación actual en Barcelona. "Con la edad, una persona se vuelve más sentimental y comienza a notar cosas que antes escapaban a su atención. Después de los entrenamientos en el Barcelona me encuentro con aficionados polacos todos los días. Su presencia y apoyo son de gran importancia para mí. A menudo, han sido ellos quienes me han levantado el ánimo en los momentos difíciles y me han ayudado a elegir la dirección correcta en mi carrera. Les agradezco de todo corazón, su apoyo es incalculable para mí", señaló.

Edad irrelevante

Tras la reflexión inicial de Lewandowski, la pregunta sobre sus 37 años y su estado físico era poco menos que obligada. "Estoy muy orgulloso de mi edad y no me avergüenzo de ello. Les aseguro que aún no he dicho la última palabra", sentenció.

Lewy incidió en la importancia de sentirse feliz en un club como el FC Barcelona. "Estoy donde quiero estar y mi objetivo es demostrar que la edad es solo un número. Todavía puedo lograr los mismos éxitos que logré hace unos años. Tengo muchas ganas de seguir jugando y la sonrisa que me acompaña durante los entrenamientos y partidos nunca se borra de mi cara. Todavía quiero competir y ganar más trofeos", manifestó.

Bozedar Iwanow, presentador de la gala, no dejó escapar la oportunidad para preguntarle sobre sus intenciones a la hora de afrontar una posible oferta millonaria procedente de Arabia Saudita. Lewandowski fue claro: "Me siento muy bien en el Barcelona, tanto en el club como entre la afición. Estoy contento y no pienso en otros lugares donde podría jugar". Punto y final.