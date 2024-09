La aventura africana de Fernando José de Argila, hijo del exportero del Barça

Fernando José de Argila Irurita (Oviedo, 22 de enero de 1957), tío de Viran Morros, exjugador del FC Barcelona de balonmano (2000-03 y 2011-18) e hijo de Fernando de Argila Pazzaglia, exguardameta del primer equipo azulgrana en la década de los años cuarenta (1941-43), ha pasado este miércoles por el programa "El 10 del Barça" que dirige y presenta Miguel Ángel Ruiz. Trotamundos del fútbol, Fernando se encuentra actualmente en Mali, después de pasar por Estados Unidos, San Marino, Dinamarca, Grecia o Italia.

"Ahora estoy en Mali, en un programa de una sociedad que tiene un equipo en la Premier League, otro en la Super Liga de Turquía y otro en Championnat National de Francia, el Valenciennes. Estamos en la búsqueda de talento africano. Estoy en un complejo muy moderno, el mejor de África, cuenta con escuela porque a los niños, además de enseñarlos a ser mejores jugadores, se le ofrece educación. Tenemos chicos desde los 12 a los 19 años y, en total, unos 120. Es un trabajo de formación, tratamos de dar una oportunidad a los chicos para que tengan una vida diferente porque aquí es duro", asegura Fernando.

Cuenta que lleva "siete meses en este centro situado al sur del país" y que "los frutos buenos se empezarán a verse con los chicos que lleven tres o cuatro años. El futbolista de Mali, a diferencia del de Camerún o Costa de Marfil, es más técnico, fino, pero intenso". Y bromea: "Aquí hay que hacer el rondo con árbitro, el nivel de competitividad es muy alto".

Un momento de la charla entre "El 10 del Barça" y Fernando José de Argila / El 10 del Barça

Explica que "aquí los blancos somos minoría. Generalmente, todos los que no somos africanos nos movemos con seguridad las 24 horas. Yo vivo en el centro deportivo, en un apartamento, con mi mujer, y tenemos a una persona que va con fusil que vigila la entrada del edificio. Si hay que hacer alguna reparación de fontanería, por ejemplo, el vigilante siempre está con el operario. Y si tenemos que ir al supermercado, igual. Esto es así por seguridad, porque puede haber secuestros o cosas así... Hay que prevenir. A mí me va la marcha. Me adapto a lo que toca. Soy uno más".

Fernando es un enamorado del fútbol: "Me encanta lo que hago. Me gusta el fútbol. Arranco a las 6 de la mañana y acabo sobre las 19 horas. Formamos a los chicos en el remate de cabeza, la velocidad, el físico, el regate, el disparo a puerta... Hacer lo que me gusta es estar de vacaciones".

El FC Barcelona

Pese a la distancia, sigue de cerca el fútbol europeo y mundial, pero poniendo el foco en el Barça. A su juicio, la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana, de momento, es un acierto porque "la diferencia grande que veo es el trabajo, en la preparación física del jugador. Los veo más intensos, creen mucho más en lo que hacen. Y uno cree en algo cuando tiene fuerza para creer en eso".

Considera que "el equipo ha empezado bien. Contra el Valladolid el Barça fue una máquina, no dejó jugar ni moverse al rival. Flick ha cambiado la mentalidad del jugador. Ha contado con los jóvenes, participan, juegan... Es alucinante que Cubarsí sea el líder de la defensa con 17 años. No se había visto nunca... También está Lamine, pero ser central tiene mucha más responsabilidad. Tienes que tener alguien detrás, que crea en ti, para crecer. Y el entrenador del primer equipo es clave, es el que puede abrir la puerta a los jugadores de la cantera".

Sobre si el Barça tiene esta temporada mejor o peor plantilla, De Argila cree que eso "lo dirán los resultados. Se ha ido Gündogan, pero ha venido Olmo, con más futuro. El Barça apuesta por la juventud. Las plantillas a este nivel son todas buenas. El Barça va a competir, será candidato gracias al entrenador y lo que le dan los chicos del fútbol base. Veo un equipo con una ilusión diferente y, así, puedes llegar a cualquier lado. Raphinha es diferente, trabaja, corre, ayuda, mete goles... Eso es cambiar la mentalidad, eso lo ha hecho el entrenador".

También abordó las polémicas declaraciones de Vinicius y aseguró que el jugador del Real Madrid "está mal asesorado o, directamente, no está asesorado. Uno debe ser respetuoso y adaptarse vaya donde vaya. Lo que pasa es que hace estas cosas porque está donde está. Si estuviera en el Valladolid o en el Getafe, su actitud sería diferente. Pero ya sabemos que históricamente los jugadores del Real Madrid han tenido un plus, barra libre para decir según que cosas, dirigirse a los árbitros... Yo lo veo, los árbitros cuando pitan al Madrid lo hacen con mucho respeto. Bueno, más que respeto es miedo a equivocarse en contra".

Fernando firmó un contrato por cuatro años, "un dos más dos, de los que ahora me quedan un poco más de tres. Acabaré cuando cumpla 70 años, pero me encuentro con fuerzas para alargarlo o seguir en cualquier otra parte del mundo".