¡Se avecina pitada! Figo estará en Montjuïc contra el PSG

La visita del Paris Saint-Germain al Estadi Olímpic Lluís Companys ya tiene un ingrediente extra de morbo: la presencia de Luis Figo. El que fuera uno de los grandes ídolos del barcelonismo y, a la vez, uno de los grandes villanos tras su traspaso al Real Madrid en verano de 2000, volverá a sentarse en la grada en un partido oficial del Barça. Será en calidad de embajador de la UEFA, organismo al que representa habitualmente en las grandes citas continentales.

Han pasado nada menos que dieciséis años desde la última vez que pisó un estadio del Barça. Fue en 2009, en un Barça-Inter de la fase de grupos de la Champions que acabó con victoria culé por 1-0 gracias a un gol de Pedro. Aquel día, recién retirado de los terrenos de juego, se permitió incluso un gesto conciliador con unas declaraciones que sorprendieron: “Vuelvo al Camp Nou con ilusión”. Una frase que, por supuesto, no bastó para borrar la herida más dolorosa en la memoria reciente de la afición azulgrana: su fichaje por el eterno rival, que en sus regresos al Camp Nou dejó las famosa imágenes de los billetes y de la cabeza de cochinillo lanzada desde la grada.

Su figura, lejos de suavizarse con los años, sigue generando rechazo en gran parte del entorno culé. El último ejemplo fue el pasado mes de mayo, en la final de la Champions femenina disputada en Lisboa. Allí, Figo fue increpado por aficionados del Barça antes de la comida oficial, y lejos de evitar la confrontación, se encaró a ellos con un tono desafiante y tocándose los genitales en una imagen que reavivó el malestar de quienes nunca le perdonaron aquella traición.

Ahora, con el PSG como rival en Montjuïc, se avecina una noche caliente también fuera del césped. La UEFA suele ubicar a sus embajadores en las zonas más visibles del estadio y la presencia de Figo no pasará desapercibida. La pitada puede ser histórica y una de las grandes broncas que se habrán vivido estos dos años del Barça en Montjuïc.