Así avanzan las obras en el Spotify Camp Nou: la tercera gradería entra en su fase decisiva

El Spotify Camp Nou sigue progresando a marchas forzadas y el aficionado ya cuenta los días para ver su feudo acabado y lleno hasta la bandera. De momento, ha habido dos fechas clave desde el retorno del Barça a su casa tras dos años de exilio en Montjuïc. La primera fue el pasado 22 de noviembre, cuando se produjo la vuelta al estadio tras 909 días de espera en una auténtica fiesta del barcelonismo en la que los de Flick pasaron por encima del Athletic con un rotundo 4-0.

La segunda llegó el 15 de marzo, tras obtener la licencia 1C. Esta licencia, que trajo mucha cola, permitió finalmente abrir el Gol Nord y la zona de la Grada d’Animació, por lo que el aforo pasó de 45.000 a 62.000 asientos y el equipo recuperó el aliento constante de su zona de animación, que se ha hecho notar con ímpetu en los partidos posteriores.

Un aficionado, desde los asientos de la 'Players Zone', contempla el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Ahora, las obras no cesan y el siguiente gran paso se centra en la tercera gradería. Los trabajos progresan a buen ritmo, tal y como contamos ayer en SPORT, ya se ha colocado el hormigón y en los próximos días se procederá a la impermeabilización de las gradas. Esta fase es fundamental, ya que añadirá 35.200 asientos al total y se prevé que, antes de que acabe la temporada, empiecen a verse las primeras butacas azulgranas que terminarán de teñir el estadio por completo. Al mismo tiempo, también se están instalando ya los 46 pilares que sostendrán la futura cubierta.

Así, mientras el Spotify Camp Nou sigue en plena fase de crecimiento, el club tiene definidas las etapas hasta la culminación definitiva del proyecto. Actualmente, la tercera gradería es la zona más avanzada junto a los palcos VIP ubicados entre el segundo y el tercer nivel, una fase que también incluye una parte de los goles. En el siguiente paso se abrirán la Tribuna y el Gol Sud, mientras que la etapa posterior se centrará en el Gol Nord, ambas con sus respectivos espacios VIP integrados. Finalmente, el proceso concluirá con la instalación de la cubierta, una fase final que se prevé que se alargue durante unos cuatro meses y medio.