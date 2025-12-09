Numerosos aficionados del Eintracht intentan hacerse socios del Barça

El FC Barcelona recibe esta noche (21:00 horas) al Eintracht de Frankfurt, en un encuentro correspondiente a la 6ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Un partido repleto de morbo, puesto que hace tres años, los aficionados alemanes invadieron el Camp Nou en una de las imágenes más dantescas y lamentables de la historia del club blaugrana.

Por ello, para evitar que se vuelva a repetir este capítulo, la entidad barcelonista ha llevado a cabo una serie de medidas, como que no se puedan adquirir entradas para el partido desde Alemania. Pero, sobre todo, la más significativa de todas ellas es que no podrá haber ningún aficionado del Eintracht de Frankfurt en las localidades destinadas al público local. Únicamente podrán estar sentados en la zona de visitantes, que equivale a un 5% de la capacidad del Spotify Camp Nou: unas 2.300 localidades.

Para eludir estas restricciones, se estima que, aproximadamente, mil aficionados del cuadro alemán se han desplazado hasta la capital catalana, a pesar de no tener entrada para el encuentro de esta noche. En estos momentos, la Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB) ha recibido la visita de fans del Eintracht, cuyo objetivo es el de hacerse socios del FC Barcelona para tener derecho a adquirir un ticket y poder acceder al Estadi.

En este sentido, el Barça, como medida preventiva, impide darse de alta hoy como socio del club. Para el partido de esta noche, se incrementarán los controles de seguridad visuales y nominales para evitar simbología del Eintracht de Frankfurt en los asientos destinados a los aficionados locales.