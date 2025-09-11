El aval de Ferran Torres para seguir de titular ante el Valencia

Ferran Torres ha logrado activar en las últimas semanas un debate que parecía imposible desde la llegada de Robert Lewandowski al FC Barcelona. El 'Tiburón' con sus goles y juego se ha apoderado de la posición de '9' en la presente temporada y podría mantenerla frente al Valencia.

Lewandowski ha mejorado físicamente después de superar una lesión muscular durante la pretemporada. Marcó con Polonia, si bien no completó los 90 minutos en ninguno de los dos, ante los Países Bajos y Finlandia.

El polaco, a sus 37 años, está cogiendo la forma, aunque le costará desbancar a un Ferran Torres que va como un tiro. Ya ha marcado dos goles en la Liga y también vio puerta en el partido de la selección española frente a Turquía. Su buen momento continúa y Hansi Flick lo tiene muy presente.

Además, Ferran Torres cuenta con el aval del buen rendimiento que ha tenido ante su ex equipo en los últimos dos encuentros. Ferran ha logrado cuatro goles, un 'hat-trick' en los cuartos de final de la Copa del Rey y otro gol en la Liga en Montjuïc.

Ferran Torres logró un hat-trick en la Copa del Rey de la temporada pasada en Mestalla / AP

Ferran Torres siempre ha declarado que mantiene vivo su sentimiento valencianista y está agradecido por la oportunidad que le dio el club de despuntar en la élite. Sin embargo, cuando le toca como rival debe afrontarlo con la misma profesionalidad de siempre y quiere ser el jugador que marque las diferencias en la punta de ataque.

Ferran se ha enfrentado en ocho ocasiones al Valencia defendiendo la camiseta del Barça. El balance es de siete victorias y un empate. El jugador espera mantener la racha en un partido tan atípico como será el del Johan Cruyff.

Intenso trabajo desde el verano

El 'Tiburón' ha arrancado de maravilla y el trabajo efectuado tanto en el campo por su cuenta está dando buenos resultados. En pretemporada tuvo que apretar después de perderse el final de la campaña pasada debido a una operación de apendicitis.

Ferran quería llegar al cien por cien al trabajo de verano y lo consiguió. El propio futbolista ha cambiado de mentalidad y se ha adaptado a ser un '9' dejando la banda, su posición natural y en la que explotó en el mundo del fútbol.

Ferran Torres y Lewandowski son los dos arietes del FC Barcelona / Dani Barbeito

Su maestro, en este sentido, ha sido Robert Lewandowski sobre el que ha confesado que se fija mucho en los entrenamientos para mejorar su definiciones. Ferran ha ampliado el abanico de juego en su repertorio. Es capaz de marcar desde fuera del área, como hizo en Mallorca, como de hacerlo como un ariete puro, de manera que se vio ante el Levante con un remate en el área pequeña.

Hansi Flick, por tanto, tiene donde elegir. Lewandowski es una garantía de gol, pero Ferran también ha logrado ser un '9' muy fiable. Ahora llega un carrusel de siete partidos hasta el próximo parón y es el momento de aprovechar la profundidad de la plantilla con dos arietes de primer nivel.