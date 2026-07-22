Dos ausencias para Flick en el entrenamiento del Barça en un miércoles de doble sesión

El Barça sigue con su puesta a punto de pretemporada. Segunda semana de entrenamientos y los futbolistas que van asimilando cada vez más carga a las órdenes del nuevo jefe de la preparación física, el alemán Benjamin Kugel.

Flick, durante un entrenamiento reciente / FCB

Será un día largo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, puesto que hay, como el lunes, doble sesión. A las 9:30 saltaban al césped los futbolistas disponibles del primer plantel azulgrana. Con un entrenamiento todavía por delante a las 18:30. Almuerzo en familia entre medias y descanso en las dependencias azulgranas.

Sin Balde ni Gariba

Sigue Hansi Flick trabajando con un gran número de chicos de La Masia, que se unen a los de la primera plantilla: Gerard Martín, Szczesny, Casadó, Marc Bernal, Marc-André Ter Stegen, Christensen, Héctor Fort y Roony Bardghji. No trabajó este martes sobre el césped ni tampoco en la sesión matinal del miércoles Alejandro Balde.

Alejandro Balde y Héctor Fort, en las pruebas médicas de inicio de la pretemporada 2026/27 / FC Barcelona

El club transmite que se trata de un plan específico individual y de gestión de cargas con el lateral zurdo, nada más allá. Tampoco estuvo a las órdenes del entrenador alemán Hafiz Gariba, aquejado desde el pasado viernes de un proceso febril. Sí repitió Jordi Pesquer, lateral zurdo que fue la gran novedad este martes.

El duelo ante el Europa, colofón de la semana

El plan de la semana, más allá de la doble sesión de este miércoles, contempla un único entrenamiento matinal el jueves y otra doble sesión el viernes, que se completará con ese primer encuentro frente al Europa a puerta cerrada a partir de las 20:00. Un partido que la entidad catalana tilda como de entrenamiento y que no será televisado.

Está previsto que ya el fin de semana Flick dé la lista definitiva de jugadores que viajarán a Inglaterra para ese stage en Birmingham, que tendrá como colofón el duelo en Saint Andrews ante el cuadro loca, del Championship.