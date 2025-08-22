Otra ausencia inesperada en el entrenamiento del Barça

Último entrenamiento antes del viaje del FC Barcelona a Valencia para medirse con el Levante en la segunda jornada de Liga. Una sesión con muchas incidencias. Para empezar, la buena noticia ha sido ver de nuevo con el grupo a Robert Lewandowski. El polaco, que ya se ejercitó con sus compañeros al 100% este jueves, ha repetido en la previa del Ciutat de València. Eso sí, antes de empezar la sesión ha mantenido una charla con el jefe de la preparación física Julio Tous.

También hemos visto a Frenkie de Jong pasar por el túnel de collejas tras ser padre en las últimas horas. El neerlandés no ha podido entrenar esta semana con normalidad al estar en vilo por esa segunda paternidad con su pareja Mikki Kiemeney.

FORT, CERRANDO SU FUTURO

Tampoco vimos ni a Héctor Fort ni a Roony Bardghji. El lateral barcelonés está en negociaciones por su salida y se ha ausentado de la sesión. A priori, se le espera esta tarde en el amistoso con el Atlètic Lleida de entrenamiento en el que participarán los futbolistas del filial que no han viajado a Brasil para la Intercontinental sub'20.

Bardghji, por su lado, todavía no ha podido ser inscrito y al no llegar al partido ante el Levante el staff ha preferido que acumule minutos de competición esta tarde.

GUILLE, EN BUSCA DE RODAJE

Otro al que no hemos visto es a Guille Fernández. El de la Zona Franca, que lleva con el primer equipo desde el 14 de julio, desde el principio, en principio también sumará minutos de competición en el partido de entrenamiento de esta tarde. Veremos. Estos tres futbolistas no han entrenado este viernes a las órdenes de Flick.

Guille Fernández, en una imagen de esta pretemporada / Valentí Enrich

El centrocampista está cuajando una gran pretemporada, 100% centrado en el Barça. Tiene ofertas, pero por ahora no contempla su salida a sus 17 años. En el club se le considera un gran valor de futuro.