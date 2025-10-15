Aumenta la tensión por el Villarreal-Barça en Miami: plantón a los capitanes

La tensión por el Villarreal–Barça en Miami ha subido varios grados después del plantón que sufrieron los capitanes convocados este lunes a una reunión con LaLiga, el Villarreal y el FC Barcelona. La cita, cuya fecha no salió a la luz en un primer momento para evitar presiones a los jugadores, debía servir para escuchar la postura de los futbolistas y debatir sobre las implicaciones deportivas y logísticas del partido que se disputará en Estados Unidos, pero ninguna de las tres partes —ni LaLiga, ni el Villarreal, ni el Barça— se presentó.

La ausencia de los clubes y de la patronal fue interpretada como un desplante por parte de los capitanes, que esperaban respuestas y, una vez más, se encontraron con el silencio y la falta de explicaciones. Según ha podido saber SPORT, tanto LaLiga como los clubes pusieron sobre la mesa nuevas fechas —21 o 22 de octubre—, algo imposible para la mayoría de los jugadores debido a los compromisos competitivos con sus equipos, además de tratarse de una fecha en la que las entradas para el evento ya habrán salido a la venta.

El malestar viene de lejos

Los capitanes ya estaban molestos, así lo hicieron saber en la reunión y posterior comunicado a finales de agosto, por la falta de información y transparencia en torno al proyecto del partido en Miami, impulsado por una empresa externa y trasladado a la UEFA y la FIFA por parte de la RFEF sin consenso previo con los jugadores. Tanto el Barça como el Villarreal habían mostrado inicialmente cierta predisposición para reunirse con los capitanes, pero en los últimos días se han alineado con la estrategia de ganar tiempo defendida por LaLiga.

Pese al plantón a tres bandas, la reunión entre los representantes de los futbolistas se celebró igualmente, y sirvió para sentar las bases de las acciones que se tomarán en los próximos días. Según ha podido saber este medio, el sindicato prepara un comunicado contundente en el que exigirá respeto hacia los jugadores y reclamará que se les escuche antes de adoptar cualquier decisión definitiva que afecte a su trabajo y sus condiciones.

Jugadores en contra

Más allá de los capitanes, jugadores con peso como Frenkie de Jong, por ejemplo, ya se pronunciaron abiertamente en contra de disputar un partido de LaLiga fuera de España. El neerlandés habló durante la concentración con su selección:

“No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto. No es justo para la competición”, afirmó el neerlandés, que también advirtió de que “los clubes ganarán dinero, pero los jugadores no han sido escuchados”.