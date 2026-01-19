Los audios del VAR del Real Sociedad - Barça: "Me tenéis que dejar trabajar al VAR y a mi"

El FC Barcelona puso fin a su racha de 11 victorias consecutivas, después de perder contra la Real Sociedad por 2-1. Los blaugranas enviaron el balón hasta en cinco ocasiones a la madera, el VAR les anuló dos goles y un penalti. La mala suerte y las decisiones arbitrales frustraron los esfuerzos ofensivos del equipo catalán para remontar a los donostiarras; pero siguen líderes en solitario en la clasificación liguera.

Como cada jornada, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo públicos algunos de los audios en los que intervino el VAR. Hay que destacar este "algunos" porque solo aparecen las acciones en las que el colegiado revisa la jugada en el monitor. Por ello, la conversación entre Gil Manzano y Del Cerro Grande por el fuera de juego milimétrico de Lamine Yamal. La primera acción que aparece que sale a la luz del encuentro disputado en Anoeta fue el gol anulado a Fermín López por falta previa de Dani Olmo sobre Take Kubo en el minuto 7 de partido.

El gol anulado a Fermín

"Jesús, te recomiendo una revisión por una potencial infracción en la APP", le decían desde el VAR a Gil Manzano mientras este le recriminaba al banquillo: "Me tenéis que dejar trabajar a mí y al VAR, en estas condiciones no se puede". El VAR volvió a interpelar al colegiado: "Jesús, mira. El cambio de posesión se produce a través de esta situación en la que el jugador del Barcelona nunca juega balón, sino que patea el pie del jugador de la Real. Te la voy a dejar para que veas que es toda la misma APP".

Gil Manzano acabó anulando el tanto de los blaugranas justificándose de la siguiente manera: "Perfecto, muy bien. Me vale con eso. Para mí, la percepción era que el futbolista del Barcelona robaba tocando el balón, pero el futbolista del Barcelona nunca toca balón, golpea en la pierna de Kubo, con lo cual eso que hace con falta. La recuperación se produce con falta. Voy a reanudar con un bote neutral, ¿vale?".

La expulsión de Soler

Por último, en el minuto 86, Carlos Soler cometió una falta muy peligrosa sobre Pedri. El árbitro principal le mostró tarjeta amarilla, pero acabó cambiando de color para expulsarle tras consultarlo con el VAR. "Jesús, soy Carlos. Te recomiendo una revisión por un potencial juego brusco grave. Mira, te voy a dejar el punto de contacto y, sobre todo, la torsión que genera el punto de contacto en el jugador del Barcelona, ¿vale?", le decía Del Cerro Grande a Gil Manzano.

"Uf... Vale, perfectamente. Pone en juego la integridad física del adversario, ¿vale? Aunque vaya abajo, la torsión del tobillo hace que pueda lesionarle. Me voy a ir con la tarjeta roja pr un juego brusco grave", respondió el colegiado extremeño que no llegó a contestar la última preguntar que le lanzaron desde el VAR: "¿Necesitas verla con intensidad? ¿No?".