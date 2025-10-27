Los audios del VAR de los penaltis de Lamine Yamal y Eric Garcia en el clásico

Una jornada más, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó en sus redes sociales los audios del VAR sobre las jugadas más polémicas de la jornada. Por lo que respecta al clásico fueron dos las acciones que no permiten escuchar las conversaciones entre el colegiado de campo y el de la sala de videoarbitraje: el no penalti de Lamine Yamal sobre Vinicius y la mano de Eric Garcia tras un centro de Bellingham.

"César, te recomiendo una revisión para que valores la posible cancelación del penalti. Te vamos a mostrar dos imágenes en las que se ve a Lamine que tiene el pie apoyado antes en el suelo y es Vinicius el que le golpea por detrás", le decía Javier Iglesias desde el VAR.

"Párame el momento en el que Lamine, con el pie... Vale, ahí no hay una entrada. La entrada es de Vini, que le golpea el pie por detrás. Lamine no le hace la entrada al jugador número 7, Vinicius, del Real Madrid. Con lo cual, voy a dar bote neutral ahí. Voy a pitar la falta porque es Vinicius el que le golpea a Lamine Yamal", concluyó Soto Grado desde el césped del Santiago Bernabéu.

Ya en la segunda parte, la decisión cayó del lado contrario y los blancos ejecutaron una pena máxima, aunque Szczesny detuvo el lanzamiento de Mbappé desde los once metros. "César, te recomiendo una revisión para que valores un posible penalti por mano. Te voy a mostrar la posición de la mano, para mí, posición punible, y la acción completa para que la valores. Cambiamos ahí de cámara", le comentaron a Soto Grado desde el VAR.

"Le pega ahí, luego hay un segundo rebote. Dame otra imagen por detrás. Y ahora dámela ampliar para ver si hay algún jugador detrás. Páramela cuando está alta. La posición de esa mano está muy elevada. Le rebota primero a Eric y luego a Bellingham, ese balón va hacia allá y esa posición de la mano está arriba, como hemos explicado en algún seminario. Esa posición de la mano está muy arriba, no está abajo y está tapando un espacio. Voy a pitar penalti", decidió el colegiado principal del clásico.