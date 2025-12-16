Los audios de Laporta, Luis Enrique y Valverde del 'caso Negreira', al descubierto

Los audios de las declaraciones como testigos de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde en el caso Negreira, han sido desvelados por varios medios. Uno de ellos es la 'Cadena Ser', que los ha hecho público en 'El Larguero' este lunes por la noche. Como ya se explicó sin tener aún la confirmación audiovisual el pasado viernes, los dos entrenadores coinciden en un punto clave: ninguno tuvo conocimiento de informes arbitrales ni de la figura de José María Enríquez Negreira durante su etapa en el club. Laporta también negó conocer al ex vicepresidente del CTA ni a su hijo.

Josep Maria Bartomeu abandona la Ciutat de la Justicia tras declarar por el caso Negreira. / SPORT

Luis Enrique aseguró que nunca vio ningún informe relacionado con los árbitros, que jamás se le ofrecieron y que, en cualquier caso, no los habría querido. El actual seleccionador fue tajante al afirmar que no conoce “de nada” ni a Negreira padre ni a su hijo. "Nadie me ofreció informes ni a nadie que forme parte de mi 'staff'". En una línea muy similar se expresó Ernesto Valverde. El técnico reconoció que es consciente de que existen clubes que cuentan con asesores arbitrales —citó como ejemplo al Athletic Club—, pero negó que en el Barça se le informara de la existencia de ese tipo de servicios o que se le mostrara documentación alguna relacionada con los colegiados. "Nunca he utilizado esos informes, ni lo solicité ni me interesé por ello, tampoco ahora en el Athletic, sé que mi segundo los recibe. De hecho se lo pregunté a mi segundo (en el Barça) y no".

Laporta habló de pagos "heredados"

Por su parte, Joan Laporta defendió que los pagos a empresas vinculadas a Negreira eran “heredados” de anteriores juntas directivas y que se decidió mantenerlos porque se consideró que el servicio era beneficioso para el club: "El área deportiva era la receptora de estos análisis. No me acuerdo cuándo empezó, antes de nuestra presidencia porque venía heredado. Me informaron de que había un asesoriamiento y se consideró continuar con estos pagos". El presidente explicó que siempre entendió que los informes "los realizaba el hijo de Negreira", una afirmación que choca con la versión del propio Enríquez Negreira Jr., que lo ha negado.

Joan Laporta, a su salida de los juzgados por el 'caso Negreira' / SPORT.es

Laporta justificó también el aumento de los importes abonados alegando que se elaboraban más informes y enmarcó el acuerdo de “liberalidad” con Hacienda como un pacto global de conformidad fiscal. En su declaración, insistió en que el FC Barcelona nunca tuvo la intención de manipular la competición y defendió que el caso busca “manchar los éxitos del club”, especialmente ahora que el equipo vuelve a ganar títulos. "El FC Barcelona nunca ha ralizado ninguna actuación que tenga como finalidad alterar la competición, esto es clarísimo, una realidad y yo todo esto prefiero no comentarlo ahora, pero es evidente que es una campaña orquestada para intentar perjudicar la reputación del Barça, sobre todo en una época esplendorosa de la historia del club, convirtiéndose en una referencia mundial", añadió sobre este punto.

Los audios, incorporados a la causa como testimonios, aportan nuevos matices a un caso que sigue abierto y que continúa teniendo un fuerte impacto institucional y deportivo en el entorno del FC Barcelona.