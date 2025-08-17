El audio del VAR tras la polémica del Mallorca-Barça

Primera jornada de Liga. Y primeras polémicas. En el Mallorca-Barça hubo para aburrir. Desde la acción del 0-2 de Ferran Torres con Raíllo en el césped que Munuera Montero decidió no parar, pasando por la expulsión de Muriqi por una patada voladora ante la salida de Joan Garcia. A una acción que el cuadro mallorquinista reclamó como posible roja para Raphinha. Se quedó en amarilla.

El vestuario bermellón atizó de lo lindo al arbitraje tras el encuentro en Son Moix. Con nueve es imposible. Lo único positivo, el esfuerzo del equipo y el apoyo de la gente. Habrá que cuidar el producto, que la gente paga 100 y pico euros y vea 25' de partido. El cuarto árbitro le ha dicho a Munuera Montero delante mío que parase, que era un golpe en la cabeza. Pensaba que había pitado, luego he visto que no. He alucinado un poco. En las charlas dicen que hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza. Me ha chocado muchísimo. Cuando te da el balón en la cabeza a veces estás mareado. No daba crédito cuando he visto que iba hacia el mediocampo", dijo Arrasate.

Muriqi, del amarillo al rojo. / EFE / Cierre

"La gente lo ha visto, poco hay que explicar. El protocolo de la Liga decía que si había conmoción o alguien se caía por un golpe de cabeza se paraba el juego. Yo me mareo un poco y caigo. Les da tiempo de todo. Que nos lo expliquen. No digo que sea culpa del árbitro, pero si el reglamento dice una cosa hay que cumplirlo. Hasta los propios jugadores del Barça nos lo decían, ellos no tienen culpa de nada. El árbitro me pregunta si estoy bien. Ferran me dice que creía que habían pitado y que por eso chutaba. La expulsión de 'Morlanes', muchas acciones que nos salen en contra. Luego la entrada de Raphinha simple amarilla. El criterio está para cumplirlo", dijo Raíllo.

SIN DISCUSIÓN

La RFEF, como ya hizo el curso pasado, publicó el audio del VAR. Solo de la acción de la expulsión de Muriqi, que es la que revisó la Sala VOR. "Te recomiendo que vengas a ver la acción para una potencial roja", le dicen a Munuera Montero. "Echamela hacia atrás, un poquito antes. El jugador nunca toca balón. Dame el fuera de juego derecho. Detrás de portería. Quiero valorar la intensidad, la quiero en vivo. Paramela justo en el punto de impacto. Perfecto", comenta el colegiado principal antes de cambiar amarilla por roja.