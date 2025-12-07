El audio del VAR del penalti a favor del Barça por manos de Bartra

El FC Barcelona confirmó las buenas sensaciones con un triunfo contundente en La Cartuja ante el Real Betis. El equipo de Hansi Flick fue muy superior al cuadro verdiblanco y sumó tres puntos importantes para reafirmar el liderato de LaLiga. El partido no tuvo demasiada historia a nivel arbitral, aunque los locales se indignaron con el penalti señalado por manos de Marc Bartra que supuso el quinto tanto culé de la tarde después de que Lamine Yamal no perdonara desde los once metros.

La Federación Española ha publicado el audio de la revisión del VAR que acabó con la pena máxima a favor del Barça. Hernández Maeso no consideró punible la acción en directo, pero Iglesias Villanueva, desde la sala VOR, le recomendó que volviera a ver la jugada. "Fran, te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano. En la imagen verás el lanzamiento a portería y cómo Bartra, en todo momento, lleva el brazo arriba y después de golpearle en la pierna, le golpea en el brazo, que está ocupando un espacio", le dijo.

"Es un tiro y es punible porque Bartra, desde el inicio, se está tirando con el brazo para arriba. Por lo tanto, está ocupando un espacio desde el primer momento. Aunque haya un rebote en la pierna, sigue siendo punible y es penalti. Penalti sin tarjeta", apuntó Hernández Maeso tras ver la jugada desde varios ángulos. La decisión fue muy protestada por la hinchada local y por los jugadores de Pellegrini.

Lamine Yamal no falló desde el punto de penalti y marcó el gol que puso el 1-5 en el marcador. El Betis acabó recortando distancias y maquillando el marcador final, pero la victoria del Barça no peligró en ningún momento y los de Flick pudieron completar una muy buena semana con dos victorias ante dos rivales de entidad como Atlético de Madrid y Betis. El conjunto blaugrana ya piensa en la visita del Eintracht Frankfurt del próximo martes al Spotify Camp Nou.