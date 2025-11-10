Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FC Barcelona

El audio del VAR de la mano de Marcos Alonso contra el Barça

Fermín provocó el penalti que transformó Robert Lewandowski y que inauguró el marcador en Balaídos

Fermín provocó un penalti por manos de Marcos Alonso en el Celta - Barça

Fermín provocó un penalti por manos de Marcos Alonso en el Celta - Barça / LaLiga

Adrià Fernández

Adrià Fernández

El FC Barcelona regresó de Vigo con los tres puntos bajo el brazo después de vencer al Celta por 2-4 en el último partido antes del parón de selecciones. Los de Hansi Flick aprovecharon el pinchazo del Real Madrid en Vallecas (0-0) y les recortaron dos puntos en la clasificación para situarse a tres de los blancos.

El primer tiempo en Balaídos fue muy movido con hasta cinco goles. El primero de ellos llegó desde el punto de penalti, cuando Fermín López provocó que Marcos Alonso tocase el esférico con la mano en el interior del área. Alberola Rojas, tras consultar el VAR, señaló la pena máxima a favor de los catalanes.

"Javi, mira, soy Valen. Te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano. Te lo voy a abrir con el punto de impacto y luego te voy a dar la dinámica", le comentaban al árbitro desde la sala VAR.

"Vale, ahí la veo, la mano extendida. Veo que es la mano extendida. Sí, sí, sí. Y es que va a portería la pelota. Párala en el punto de impacto. Párala, párala, párala. Párala, ahí, en el punto de impacto. Sí, la tiene despegada, va a portería, es penalti", argumentó Alberola Rojas.

Noticias relacionadas y más

Desde los once metros, Lewandowski ejecutó el lanzamiento al fondo de la portería del Celta, a pesar de que Radu llegar a tocar el esférico para evitar el tanto del polaco. El '9' del Barça, de esta manera, inauguraba su casillero con el primero de los tres tantos que anotó en Balaídos.

TEMAS