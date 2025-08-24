FC Barcelona
El audio del VAR del injusto penalti señalado a Balde
Jorge Figueroa avisó a Alejandro Hernández de una acción muy polémica que significó el segundo tanto del Levante
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sigue manteniendo su línea de transparencia y publicó el audio del VAR de la jugada que significó el segundo gol del Levante, obra de Morales desde el punto de penalti.
Jorge Figueroa fue el encargado de avisar desde Las Rozas a Alejandro Hernández de la acción. El colegiado del videoarbitraje avisó al canario diciéndole: “Alejandro, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti por manos". Figueroa añadió “cuando estés en la pantalla me avisas, por favor".
Alejandro Hernández consideró que "la mano está bastante separada, correcto, en el lanzamiento a puerta, pónmela en súper slow motion, quiero verla despacito… solo es penalti, sin tarjeta para el número 3”
Jorge Figueroa respondió: “Correcto”.
La polémica está servida porque Balde se gira ante el disparo del jugador del Levante con el brazo enganchado al cuerpo y no pudo evitar el rebote en la mano.
Aunque la gran mayoría de analistas consideraron que no fue penalti, Alejandro Hernández coincidió con su compañero de VAR en señalar una pena máxima que puso el partido muy cuesta arriba para el cuadro barcelonista.
La remontada final dejó en un segundo plano un arbitraje muy malo para el FC Barcelona. Unas manos en el área del Levante no se consideraron con la rigurosidad de las de Balde, mientras que pasó por alto un claro penalti sobre Lewandowski.
Alejandro Hernández y Jorge Figueroa no tuvieron su mejor noche en el partido disputado en el Ciutat de València.
