El audio del VAR de la expulsión de Eric Garcia: "Está mucho más lejos de lo que esperaba"

Si la primera parte de la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona fue de extrema superioridad colchonera, en la segunda mitad la polémica arbitral acaparó todos los focos en el intento blaugrana de recortar distancias y empezar a trabajar en la remontada. El conjunto blaugrana acabó indignado con Martínez Munuera y el VAR por el gol anulado a Pau Cubarsí y la clara expulsión perdonada a Giuliano Simeone.

Quien sí que fue expulsado, en cambio, fue Eric Garcia. El central de Martorell derribó a Baena como último hombre tras un mal pase atrás de Ferran Torres e inicialmente el colegiado del partido le amonestó. González Fuertes, desde el VAR, recomendó a Martínez Munuera que revisara la acción por posible roja directa al futbolista del Barça. La Federación Española de Fútbol, como siempre, ha publicado el audio de la conversación entre los árbitros.

"Juan, te recomiendo una revisión para que valores un potencial DOGSO [Evitar una oportunidad manifiesta de gol]", dijo el colegiado de VAR a Martínez Munuera. "Vale Pablo, estoy delante del monitor, por favor, suéltamela. Déjamela a velocidad normal, por favor. Vale es verdad que el balón no va muy largo… Páramela en el momento… Vale, Ronald Araujo está muy lejos. Voy a cambiar tarjeta, Ronald Araujo está muy lejos, mucho más lejos de lo que yo esperaba", fue la reflexión del árbitro principal al revisar la jugada.

Aunque algunos especialistas arbitrales han considerado que se trata de una acción muy interpretable y que, por consiguiente, el VAR no debería haber entrado, la realidad es que los dos argumentos de Martínez Munuera para rectificar su decisión fueron acertados: Baena tenía la opción de llegar al esférico y encarar a Joan Garcia en un uno contra uno antes de que Araujo lograra interponerse en su camino.

Al ser la única vez que Martínez Munuera acudió al monitor, este es el único audio del Atlético-Barça de Copa. González Fuertes no consideró revisable la clara roja a Giuliano Simeone tras una entrada durísima a Alejandro Balde y el gol de Pau Cubarsí se anuló desde la sala VOR a pesar de que el sistema del fuera de juego semiautomático "generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores" y, por tanto, se tuvieron que trazar las líneas manualmente.