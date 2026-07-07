La Audiencia Nacional da la razón a Van Gaal en su litigio con Hacienda veintitrés años después

El exentrenador del FC Barcelona, Ajax o la selección de Holanda entre otros equipos, Louis van Gaal, ha ganado veintitrés años después el pleito legal que tenía abierto con Hacienda en torno a los impuestos que debía abonar por su despido del Barça en 2003, durante la presidencia de Joan Gaspart.

La Audiencia Nacional ha dado la razón Van Gaal en su disputa legal con la Administración General del Estado. El técnico holandés presentó la demanda contra Hacienda al considerar que el citado organismo estatal no le había aplicado la reducción fiscal ajustada en toda su indemnización tras ser cesado en su cargo al frente de la primera plantilla azulgrana.

La agencia Europa Press ha tenido acceso a la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que se estima el recurso presentado por los abogados de Louis van Gaal contra la decisión del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente de Hacienda. En el escrito se reconoce el derecho del técnico holandés a que se le aplique la reducción del 40% en las retenciones sobre el importe íntegro de la indemnización que recibió del Barça, 4.239.392,98 euros.

La interpretación del TEAC

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recoge que, en enero de 2003, el entrenador acordó con el club la extinción tanto de su contrato laboral como primer entrenador del equipo como del contrato de cesión de los derechos de imagen. Como ya era conocido, Van Gaal acordó con Joan Gaspart renunciar a la cláusula indemnizatoria que establecía su contrato. A cambio, el Barça le ofreció pagarle las nóminas del resto de la temporada, de febrero a junio de 2003, por un total de 2.239.392,98 euros, más una indemnización bruta de dos millones, remarca la Audiencia Nacional.

El Tribunal Económico-Administrativo Central valoró los dos millones de euros como una indemnización por despido, y por tanto Van Gaal podía aplicarse una reducción del 40% en las retenciones fiscales. Sin embargo, la parte restante de la liquidación, los 2.239.392,08 euros, fueron considerados "salario regular" y, por tanto, Van Gaal no podía aplicar dicha reducción en esta fracción de la liquidación con el Barça, según la sentencia del TEAC.

La Audiencia Nacional le da la razón

El equipo jurídico del exentrenador del Barça presentó recurso ante la Audiencia Nacional que en su resolución rectifica esta decisión al considerar que, "aunque parte de la indemnización coincida en su cuantía con los salarios, no podrían serlo porque su percepción no respondió a la ejecución de los contratos de trabajo y cesión de derechos de imagen, sino a la indemnización por la rescisión de la relación contractual". Por este motivo la Audiencia Nacional considera que "debió permitirse la reducción del 40% sobre la totalidad de la indemnización", tal y como reclamó el entrenador.

El litigio de Louis van Gaal con la Hacienda española se refiere a su segundo periodo como entrenador del Barça, en la temporada 2002-03. El 28 de enero de 2003 el presidente Joan Gaspart le comunicó que iba a ser reemplazado por el serbio Radomir Antic después de caer derrotado por 2-0 en Balaídos contra el Celta de Vigo y que el equipo quedara relegado a la décimo tercera posición de la clasificación de la Liga. Van Gaal decidió no exigir la indemnización a la que tenía derecho por la totalidad de su contrato, pero sí que acordó recibir la liquidación correspondiente a la temporada en curso.