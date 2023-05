Aubameyang negocia su rescisión para llegar al Barça

El delantero presiona ya para salir libre, condición indispensable para recalar en el Camp Nou Tiene otras propuestas y el Chelsea no pondrá facilidades para su marcha a coste cero

Aubameyang ya ha iniciado su batalla para salir a coste cero del Chelsea, algo que debería allanar su regreso al Barça este mismo verano. El delantero ha iniciado las negociaciones para rescindir su contrato con el club londinense renunciando a los dos años de contrato que le restan, pero el Chelsea por ahora no pone facilidades aunque no cuentan con él para el futuro.

El goleador ya se ofreció al Barça para regresar durante este mercado de invierno, pero la operación no cuajó porque la normativa no permitía inscribirle. En estos meses, Aubameyang ha estado en contacto con sus compañeros blaugrana y con Xavi dejando claro su deseo de volver al club para ejercer el rol de segundo delantero por detrás de Lewandowski.

Aubameyang ha prometido que hará todo lo posible por volver, pero la operación debe ser asumible económicamente para el Barça. Por ello es clave que llegue con la carta de libertad y ajustándose su salario para que pueda entrar dentro del límite salarial blaugrana. En el Chelsea gana un salario absolutamente inasumible para el club blaugrana, pero está más que dispuesto a realizar un esfuerzo.

La idea de Aubameyang es forzar la situación con el Chelsea, club que no quiere facilitarle la llegada al Barça a no ser que haya una compensación económica. Pagaron 12 millones de euros y no están dispuestos a perderlos. Pese a todo, el club londinense prioriza sacarse de encima la ficha del jugador asumiendo que su fichaje ha resultado un fracaso.

Desde Londres han ofrecido a Aubameyang a varios clubs europeos en calidad de cedido o con un traspaso bajo. Inter de Milán y Juventus se han interesado, pero el futbolista no quiere ir, por ahora, a Italia. Espera al Barça, club que le tiene que confirmar si podrá inscribirle. Están trabajando para ello, pero no está asegurado por lo que no va a cerrarse ninguna puerta.

Hoy por hoy la opción de Aubameyang ha ganado todos los enteros para reforzar la delantera blaugrana a causa de su precio. Es una oportunidad de mercado que podría aplazar -no descartar- el fichaje de Vitor Roque, el delantero que quiere el club para el futuro blaugrana.