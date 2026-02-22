Atracción Etta Eyong en el Camp Nou ¿Por qué el Barça le descarta?

Etta Eyong será uno de los grandes focos del encuentro de esta tarde en el Camp Nou. Su nombre sonó con fuerza para reforzar al Barça durante el verano pasado e, incluso, se mantuvieron los contactos tras su inicio arrollador en la Liga. Pero el Barça ha dicho 'no'. No le ficharán en el próximo mercado de verano y ha dejado de ser apuesta de futuro para el club. Hay motivos económicos, pero sobre todo, deportivos para entender la situación.

Etta Eyong fue ofrecido el pasado verano al club blaugrana cuando el Villarreal intentaba colocarle en los últimos días del mercado de agosto. El delantero quería fichar y estaba dispuesto a asumir el reto de tener un rol secundario para ir creciendo. Había excelentes informes ya en su etapa en el fútbol base del Cádiz y, sin duda, en el filial del Villarreal dónde explotó.

La operación se valoró por la joven edad del delantero y porque era una oportunidad de mercado. Eso sí, el Villarreal exigía en el caso del Barça el pago íntegro de los 10 millones de euros de la cláusula, algo que se podría haber negociado si el club blaugrana hubiera tenido margen salarial.

Para el Barça era una apuesta de futuro, pero su límite salarial impidió cualquier movimiento. De hecho, las últimas inscripciones en el pasado agosto tuvieron que ser avaladas por la directiva ante la imposibilidad de generar margen, por lo que se descartó la opción Etta, quien finalmente firmó por el Levante en un extraño traspaso de tres millones de euros y con un montón de cláusulas que obligan prácticamente a vender al futbolista este verano.

Y en este escenario, el Barça no va a entrar. Villarreal y Levante van a intentar vender al mejor postor y lo que era una ganga de mercado como apuesta se ha convertido en una operación arriesgada. Y es que Etta Eyong es un delantero que apunta maneras, pero se ha frenado en seco en las últimas semanas y el precio puede ser superior a los 20 millones de euros. Ahí el Barça no entrará.

Sí que es cierto que a Etta Eyong le atraía ir al Barça y así lo hizo saber su entorno, pero ahora ya saben que el fichaje es imposible. Etta apunta a la Premier League.