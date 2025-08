El Atlético sigue muy interesado en el futuro de Marc Casadó

Se viene un agosto movido porque hay clubs que comienzan a sondear posibles compras de jugadores del Barça que, en principio, no van a estar en el once titular. Fermín ha llamado la atención del Manchester United y otro futbolista que podría tener opciones de salir es Marc Casadó. El club blaugrana estaría dispuesto a escuchar ofertas por él si el futbolista se abre a una negociación y candidatos no van a faltar. El Chelsea preguntó en su momento y el Atlético de Madrid está muy atento a lo que pueda suceder porque es un jugador que gusta a Simeone y encajaría en su sistema de juego.

Marc Casadó ya ha dejado claro al Barça que no tiene intención alguna de marcharse del Barça. Está muy comprometido con el club y quiere luchar por tener minutos. El centrocampista sabe que lo va a tener muy complicado, pero su sueño era estar en el primer equipo blaugrana y no desea descabalgarse a la primera. También es cierto que él y su entorno son conscientes del ruido interno que se está generando, pero no se dan por aludidos.

Casadó tuvo la confianza total de Flick en el inicio de temporada y aprovechó muy bien las lesiones en el centro del campo para hacerse un hueco como titular indiscutible. Sus actuaciones en el Barça le llevaron a la selección española, pero el entrenador alemán acabó apostando totalmente por Frenkie de Jong por delante de la defensa y el holandés rindió a un nivel espectacular. Fue inamovible del once y Casadó pasó a un segundo plano.

Ahora, Flick no tiene dudas de que seguirá jugando con De Jong, quien renovará hasta el 2029 en las próximas semanas, y también desea apostar por Marc Bernal. Es un proyecto de jugador que le encanta y, de hecho, el año pasado estaba por delante de Casadó hasta que se lesionó de forma grave en la rodilla. El cuerpo técnico le está mimando y no comenzará a jugar hasta septiembre, pero le quieren dar mucha cancha. Y eso afectará a Casadó.

El club blaugrana está atento a los movimientos de mercado y a la espera de ofertas oficiales que dejen mucho dinero en caja. Solo así se estudiaría la salida de Marc Casadó. Tiene una tasación de 30 millones de euros y clubs como el Atlético se lo están pensando. Por ahora, Flick ya ha dejado claro que hay muchos futbolistas en determinadas zonas y que eso es difícil de gestionar y habrá que ver si, finalmente, le abre la puerta a alguno. Al Barça le iría muy bien una gran venta y nadie lo esconde.