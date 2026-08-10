Mateu Alemany vuelve a fijarse en un objetivo del Barça

El FC Barcelona continúa con el mercado en plena ebullición y no cabe duda de que Julián Álvarez es el gran objetivo de la dirección deportiva encabezada por Deco. Pero hay otros puestos a cubrir, y uno de ellos es el lateral izquierdo. Los azulgranas buscan el fichaje de Jorge Salinas, el futbolista del Racing de Santander de 19 años. Pero aparte de las reticencias del club cántabro podría encontrarse el Barça con un rival que también está interesado, y es ni más ni menos que el Atlético de Madrid. Una situación que, en pleno 'caso Julián Álvarez', podría complicarlo todo todavía un poco más.

El Barça prepara una oferta final por Jorge Salinas: seis millones más dos en variables / L. Miguelsanz

El periodista Marcos Durán ha informado que el Atlético de Madrid tiene la intención de firmar a Jorge Salinas una vez que Matteo Ruggeri se vaya al Aston Villa. El futbolista italiano está muy cerca de concretar su traspaso a los 'villanos' por unos 18 millones de euros fijos más otros 6 en variables. El hueco que dejaría en el equipo lo querrían cubrir, según esta información, con el prometedor lateral santanderino, que ya estuvo en la órbita rojiblanca hace un mes y ahora, cobraría más fuerza. Pues según esta información, al joven futbolista le seduciría más esta opción por delante de clubes de la Premier League que también le pretenden.

La operación por Ruggeri, clave

Mateu Alemany está llevando a cabo todas estas operaciones mientras trata de retener a Julián Álvarez. El Mundial también está siendo intenso para los colchoneros. En el caso del Barça, el Racing de Santander ha sido muy claro y le ha dicho al club azulgrana que o pagan la cláusula de rescisión de 16 millones de euros o se quedan sin Salinas. Cuando el el Atlético recibe 18 fijos por Ruggeri, abordará esta operación.futbolista.

Jorge Salinas tuvo sus primeros minutos en pretemporada el pasado viernes / Real Racing Club

Ante el freno en las negociaciones, aparecieron el Manchester United y el Atlético de Madrid. Los mancunianos lo mantienen como plan B por si no fructifica la llegada de Lewis Hall y están abiertos a desembolsar los 16 'kilos' de su cláusula.

El Atlético podría llegar a los 16 millones

Por su parte, los rojiblancos, que inicialmente eran más reacios, han cambiado de parecer en los últimos días. Las ventas de Nahuel Molina, Matteo Ruggeri y Thiago Almada han dejado unos 60 millones de euros en las arcas del club madrileño, que destinarán ese botín en dos defensas. Salinas y el 'Cuti' Romero son, ahora mismo, las opciones prioritarias. La marcha clave para acometer este operación es la salida de Matteo Ruggeri al Aston Villa, que es inminente.

En el programa 'Tiro al Arco' de Arco FM hablaron con el periodista Marcos Durán, quien explicó que el club colchonero podría llegar a los 16 millones de la cláusula, pero sin ejecutarla para no tener que abonar esta cantiudad de golpe. También aseguró que no tendría sentido que la operación se dilatara una vez concretado el pase de Ruggeri y que lo normal es que Salinas ya no jugara con el Racing, que este fin de semana arranca LaLiga. También explicó que el jugador prioriza quedarse en España, pese a las ofertas procedentes del fútbol inglés.

Fórmula Marc Pubill

El Atlético, de hecho, ya negocia con el Racing el traspaso del jugador de 19 años, recientemente campeón de Europa sub-19 con la selección española. Según el citado periodista, los rojiblancos no pagarán la cláusula de rescisión para evitar impuestos, pero sí llegarán a los 16 millones de euros que reclama el Racing desde el pasado mes de junio, entre fijos y variables. Además, los colchoneros valoran incluir la cesión de Arnau Ortíz u Obed Vargas en la operación.

El equipo del 'Cholo' Simeone está cerca de repetir la fórmula que llevó a cabo el pasado verano con Marc Pubill. El campeón del mundo con la 'Roja' recaló en el Metropolitano procedente del Almería tras un buen año en LaLiga Hypermotion.

Dos objetivos del Racing

Además, en SPORT hemos explicado que el FC Barcelona tendría como objetivo a otro futbolista del conjunto de los Campos de Esport de El Sardinero, recién ascendido a LaLiga. En este caso se trata del mediocentro Sergio Martínez, también de 19 años, aunque, en principio, sería para reforzar al filial del Barça Atlètic. En cambio, los planes con Jorge Salinas son plenamente para el primer equipo a las órdenes de Hansi Flick,

Los próximos días prometen ser muy movidos en cuanto al mercado y este triángulo Barça-Atlético-Racing en el que hay varios jugadores por el medio puede dar mucho que hablar. Ya lo está dando, especialmente por el intento de la entidad azulgrana de hacerse con Julián Álvarez para ser el '9' del equipo de Flick y el monumental enfado de los colchoneros.