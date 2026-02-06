El Atlético, rival del Barça en las semifinales de la Copa

El FC Barcelona ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa del Rey: será el Atlético de Madrid, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes. Un cruce de máxima exigencia entre dos de los grandes aspirantes al título y que reeditará uno de los duelos clásicos del fútbol español en una eliminatoria a doble partido.

Los encuentros de ida se disputarán los días 10 y 11 de febrero, mientras que los partidos de vuelta están programados para el 3 y 4 de marzo. El orden de los choques se confirmará en las próximas horas, una vez la Real Federación Española de Fútbol haga oficial el reparto de fechas y horarios. El Barça jugará la vuelta en casa.

El enfrentamiento ante el conjunto rojiblanco supone una prueba de fuego para el equipo azulgrana. Ambos equipos ya se han medido esta temporada en LaLiga, en un partido intenso con triunfo azulgrana (3-1). La Copa del Rey volverá a cruzar así los caminos de Barça y Atlético en un momento clave del curso, con un billete para la final en juego y el calendario apretándose en un tramo decisivo de la temporada.

Minutos antes del sorteo, Balde se refirió así a la competición: "Lo bonito de la Copa es que cualquie equipo te la puede competir. Por ejemplo el Albacete eliminó al Madrid y para nosotros también fue un partido complicado.Cualquier rival te puede competir, queremos repetir y queremos volver a ganar".

El camino hasta las semifinales

El conjunto de Flick ha alcanzado las semifinales de la Copa del Rey tras un recorrido sólido y sin excesivos sobresaltos, resolviendo todas sus eliminatorias a partido único y como visitante. El estreno copero llegó en dieciseisavos, donde el Barça superó al CD Guadalajara con un triunfo por 0-2, imponiendo su superioridad desde el inicio y evitando cualquier atisbo de sorpresa ante un rival de menor categoría. En octavos de final, el Barça volvió a mostrar solvencia lejos de casa y eliminó al Racing de Santander con otro 0-2, en un encuentro más exigente pero bien controlado.

Ya en cuartos de final, el nivel de dificultad aumentó ante un Albacete que venía de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo. El equipo azulgrana supo competir en un escenario incómodo y selló su pase a semifinales con una victoria por 1-2, en un partido más ajustado pero resuelto con eficacia.

El Rey de Copas

Al Barça se le conoce históricamente como el Rey de Copas porque es el club más laureado en la historia de la competición. El Barça ha ganado la Copa del Rey en 31 ocasiones, un registro que lo sitúa en lo más alto del palmarés histórico del torneo, por delante del Athletic Club (23 títulos) y del Real Madrid (20). Esta supremacía no es fruto de una etapa concreta, sino de una continuidad competitiva a lo largo de más de un siglo.