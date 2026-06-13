El Atlético rechaza por ahora a Casadó y el Barça busca otras opciones

El Barça está forzando la máquina para intentar vender a Marc Casadó antes del 30 de junio. Su salida y la de Ansu Fati deberían servir para cuadrar números en el ejercicio, pero el canterano blaugrana no tiene prisa. Si debe irse, quiere decidir bien y está apurando opciones que considera interesantes. El Atlético de Madrid era una de ellas, pero el club colchonero por ahora ha rechazado la opción de firmarle ya que tiene otras prioridades de mercado.

El agente de Casadó, Jorge Mendes, ha hablado con el director de fútbol del Atlético de Madrid, Mateu Alemany con Casadó encima de la mesa. Y la respuesta, por ahora, no ha sido positiva. Por un lado, los colchoneros no quieren incluir futbolistas en una hipotética negociación por Julián Álvarez y, por otra, deportivamente el centrocampista no acaba de encajar por varios motivos.

Casadó gustaba en el Atlético, pero el club rojiblanco ha realizado otras apuestas en el centro del campo. En enero invirtió mucho dinero por Rodrigo Mendoza (Elche) y también trajo a Obed desde la MLS. En esa zona también juegan Nico González, Koke o Barrios, por lo que tendría más que completada la medular para el próximo proyecto deportivo.

Otra cosa es que el Atlético decida vender a alguno de estos futbolistas, pero en estos momentos no es el caso, por lo que Casadó debería esperar. El Atlético de Madrid sí mostró un interés importante con Marc Bernal, pero para el Barça este futbolista es absolutamente intransferible y está blindado, por lo que no negociará nada.

Ante este panorama, Mendes está buscando opciones interesantes en Europa, con el comodín del Al Hilal de Arabia Saudí bajo el brazo, una opción económicamente potente pero que deportivamente no acaba de convencer al futbolista. Casadó quiere un proyecto que le quiera al cien por cien y apueste por él para sentirse importante y, sobre todo, que haya un entrenador en el que confíe en su juego.

Y ahí hay una oportunidad que está a la espera del jugador. El Betis sí está interesado en Casadó, pero económicamente tiene difícil afrontar la operación. El Barça pide un mínimo de 20 millones por él y los verdiblancos solo podrían comprar un porcentaje y siempre que vendan a algún jugador. Altimira está en la rampa de salida -Lepizig y Sporting de Lisboa han hecho ofertas- y podrían dar el paso. Este proyecto sí que podría ser deportivamente interesante para Casadó ya que jugaría Champions y tendría la garantía de un técnico como Manuel Pellegrini al frente