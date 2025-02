El Atlético quiere quedarse a Lenglet

Tras renovar su contrato con el FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2027 y así espaciar su sueldo a lo largo de más años, Clément Lenglet se marchó cedido al Atlético de Madrid el pasado verano. El central francés ha encontrado en el equipo 'colchonero' un técnico que cree en él, algo que no acabó de pasar en sus anteriores cesiones al Tottenham y el Aston Villa.

Empezó su periplo en el Atlético de Madrid como suplente, pero aprovechó la lesión de Le Normand para entrar en un once en el que lo ha mantenido Diego Simeone desde octubre. Lleva jugados veinte partidos, marcando dos goles y ha convencido al técnico argentino por su profesionalidad, entrega, elegancia y buen hacer en defensa. De hecho, Simeone ya ha pedido a la dirección deportiva del Atlético que haga todo lo posible para que Lenglet sea rojiblanco la próxima temporada, algo que confirmó recientemente Enrique Cerezo en una entrevista en SPORT.

Negociaciones entre clubes no han existido todavía, pero la intención de los rojiblancos es hablar con el Barça cuando se acerque el final de temporada. Les gustaría fichar a Lenglet, algo que vería con buenos ojos el club azulgrana, aunque no descarta poder negociar alargar la actual cesión.

Las negociaciones no serán fáciles, pues el Barça querría sacar unos diez millones de euros por Lenglet, cantidad a la que no quiere llegar el Atlético de Madrid, que sabe que el club azulgrana no cuenta con el central francés para nada y en verano, para lograr 'fair play', deberá desprenderse de él y de su importante ficha. También hay que tener en cuenta que las relaciones entre ambos clubes no pasan por su mejor momento tras las trabas puestas por el club madrileño a la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

Lenglet, por su parte, está encantado en el Atlético de Madrid y con la posibilidad de quedarse en el equipo rojiblanco, aunque sabe que uno de los requisitos que le pueden pedir en el Metropolitano es que se rebaje el sueldo parta continuar. "Ya llevo unos meses aquí. Ya sabía antes lo que era este club porque hablé mucho con Antoine (Griezmann) y con amigos que tengo aquí en el vestuario, y encontré un equipo que quiere competir, quiere ganar y estoy muy feliz de poder ayudar cuando me toca jugar", explicó recientemente el francés. Su futuro, teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid puede perder a final de temporada a Witsel y Azpilicueta, parece rojiblanco, aunque todo dependerá de las negociaciones que se realizarán a tres bandas.