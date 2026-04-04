La postura del Atlético a un intercambio de jugadores con el Barça por Julián Álvarez

Julián Álvarez es el delantero que gusta más en el Barça para reforzar la plantilla de cara al próximo curso. Su perfil de atacante rápido, con movimientos contínuos y gol encaja perfectamente en el sistema de Flick y se va a intentar su contratación. No será sencillo firmar al futbolista colchonero porque el Atlético se está poniendo duro en un tema en el que están empezando a enfadarse por la intromisión del Barça a mitad de temporada y el papel que está jugando el propio jugador.

El Barça, por ahora, no ha movido ficha con el Atlético pero sí con el entorno de Julián para conocer su predisposición y también sondear las posibles cifras de la operación. Con Julián no habría problemas a nivel económico, pero los mensajes que llegan del club colchonero, vía entorno del jugador, por ahora no son nada optimistas. Si Julián debe salir del Atlético lo hará en las condiciones que quiera el club rojiblanco y eso pasa por un precio alto.

El club blaugrana va con mucho tiento en este fichaje y las declaraciones públicas de sus dirigentes han sido muy medidas. No quieren pillarse los dedos porque, hoy por hoy, se ve muy complicada su llegada salvo que el Atlético acepte negociar. Es por ello, que dejan claro que Julián gusta, pero que no harán locuras para fichar a un futbolista porque el Barça financieramente lo tiene muy complicado a nivel de límite salarial.

La vía que quería explorar el Barça pasaba por una oferta en la que se incluía algún jugador del gusto del Atlético de Madrid. Encima de la mesa podría haber la opción de Marc Casadó o Ferran Torres siempre que los futbolistas estuviesen de acuerdo en participar. Dinero, más un futbolista es la única opción viable que tiene el club blaugrana para avanzar en este tema.

Por ahora no se ha realizado oferta alguna. Y es que el Atlético de Madrid habría advertido al entorno del jugador que no aceptará rebaja alguna con la inclusión de futbolistas. Debe ser un traspaso puro y duro y con la cifra mágica de los 100 millones de euros. O eso o que se acerque mucho a nivel de fijo y variables. Sino, no habrá negocio posible.

En estas condiciones, el Barça no tiene nada claro que la operación sea viable e, incluso, buena para el club blaugrana. Demasiado riesgo con una inversión tan alta. Por el momento, el club blaugrana dejará pasar estos tres partidos con el Atlético y en mayo podría comenzar a hablarse. Todo va a depender mucho de la postura que tome el propio futbolista para presionar, pero aún y así, en el Barça se ve imposible si no hay canje de jugadores. Queda tiempo para calmar las cosas.

Por si acaso, el Barça atacará la renovación de Lewandowski a finales de este mes y espera un 'si' del polaco, aunque no queda nada claro. La continuidad del delantero sería una pieza importante en esta operación ya que pondría presión a Ferran y también a Julián Álvarez, quien puede ver que se le escapa otro tren para jugar en el Barça.