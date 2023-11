El Atlético pasa a la carga por Joao Félix

Los pesos pesados del club colchonero presionan ya públicamente para que el Barça se posicione Hay nervios en el Atlético y el Barça ni se inmuta. No se moverá ficha hasta final de temporada

El futuro de Joao Félix inquieta y mucho en el Atlético de Madrid. El club colchonero tiene un problemón con el jugador portugués y va a luchar por sacarse de forma definitiva al futbolista este mismo verano intentando no perder demasiado dinero. Los pesos pesados del club rojiblanco están saliendo en tromba a hablar del delantero para que comiencen a darse movimientos, pero en el Barça ni se inmutan. Tienen clara su estrategia y no se va a mover nada hasta finales de temporada a pesar de las presiones que llegan desde Madrid.

En pocos días, tanto el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, como el entrenador, Diego Simeone, han hablado del jugador dejando claro que es un activo del club y que si el Barça no paga un traspaso contundente, el jugador regresará al equipo colchonero a partir de verano. El mensaje de advertencia del Atlético es claro y desean que el club blaugrana se mueva ya para comenzar a hablar de condiciones. El Atlético, que fichó al portugués por 126 millones de euros, pretendía un cobro de 85 millones de euros, pero ahora ya estaría dispuesto a aceptar 70 kilos. El Barça no pagará eso ni por asomo.

En el club blaugrana hay tranquilidad absoluta por Joao Félix. Igual que en verano cuando la situación se tensó hasta el último día de mercado firmando finalmente una cesión con un precio irrisorio para el Barça. Ahora, hay acuerdo de futuro entre el Barça y el portugués y no existe prisa alguna. Ni Joao Félix desea volver al Atlético, ni el Atlético desea repescar al portugués. Porque Simeone no lo quiere dentro del vestuario y porque la afición rojiblanca le ha hecho la cruz al futbolista.

El Barça solo moverá ficha a finales de temporada, pero ya tienen claro que desean la continuidad de Joao Félix. Y la operación deberá hacerse a través de una nueva cesión, quiera o no el Atlético de Madrid. Es probable que se incluya una opción de compra de futuro, pero la cantidad deberá ser baja o se rebajará en el momento de que se deba realizar el pago. Joao Félix no piensa aceptar oferta alguna de traspaso, ni a la Premier ni Arabia Saudí por mucho dinero que haya de por medio. Solo desea seguir en el Barça y el Atlético sabe que no va a tener más remedio que ceder.

La estrategia rojiblanca pasa por ir metiendo presión aún sabiendo que tienen todas las de perder. Cerezo recordó que el futbolista está jugando muchos minutos y que el jugador tiene una tasación de mercado, pero su conflicto con el entrenador y con la afición hace que el precio caiga de forma considerable. Habrá mucho teatro con este tema, tal y como pasó en el verano, pero el Barça no se va a dejar amedrentar y va a tener al futbolista por el precio que consideren oportuno. Vaya, como hizo el Atlético con Griezmann.