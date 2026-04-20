El Atlético también pagó a la empresa de un vicepresidente del CTA

El Atlético de Madrid terminó contratando los servicios de una empresa vinculada a quien entonces era árbitro de Primera División y posteriormente vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Ildefonso Urizar Azpitarte, después de un litigio judicial entre ambas partes. Así lo relató el propio exdirigente arbitral en su intervención en el programa 'Mejor llama a Galán', emitido por la cadena local EsTuTele y dirigido por el jurista Miguel Galán, especializado en derecho deportivo. Urizar explicó un episodio ocurrido durante la presidencia de Jesús Gil en el club rojiblanco.

Hristo se asustó con el pisotón a Urizar, pero al final fue positivo / SPORT

Según su testimonio, el origen del conflicto fue una acusación pública realizada por el entonces máximo dirigente del Atlético, quien llegó a señalarle como responsable de supuestas irregularidades arbitrales. Urizar decidió acudir a los tribunales para defender su reputación y reclamar responsabilidades: "Jesús Gil dijo que yo era la corrupción, que había ido a San Mamés a sobornarles… Le denuncié", explicó.

El procedimiento judicial terminó con una sanción económica para el dirigente rojiblanco, que tuvo que afrontar el pago correspondiente. "Le quise embargar tres millones que le habían puesto de sanción", recordó el exárbitro, quien añadió que el asunto se resolvió finalmente tras una llamada del entonces consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, con el objetivo de cerrar el conflicto. "Me dijo que quería solucionarlo, te lo voy a pagar y tal… y me pagó toda esa cantidad", relató.

Jesús Gil planteó una solución alternativa

Sin embargo, la relación entre ambas partes no terminó con el pago de la indemnización. Según explicó Urizar, tiempo después recibió una llamada directa de Jesús Gil con una propuesta de carácter comercial vinculada a sus empresas, dedicadas al marketing y a la organización de campañas promocionales. "Al poco tiempo, recibo una llamada de Jesús Gil y me dijo que a mí no me quita el dinero nadie, tengo que recuperarlo. Sé que tienes empresas de marketing. ¿Por qué no me haces una campaña y me ahorro y tal…?", relató el exvicepresidente del CTA.

Jesús Gil, ex presidente del Atlético, a la derecha de la imagen / JESUS FARPON

El encargo se materializó en una acción promocional dirigida a los socios del club, que incluía el envío de regalos y material corporativo al inicio de la temporada. "Una campaña de esas de principio de temporada con los socios donde mandaban regalos y camisetas", explicó. Según su versión, el trabajo se ejecutó con normalidad y dentro de la actividad habitual de sus empresas. "Le dije que me dijese lo que le cobraba la otra empresa, le hice la oferta, cobré, le pude hacer un descuento y encima pude ganar más dinero", afirmó.

Urizar Azpitarte, en 'El Chiringuito' / 'X'

Urizar defendió que este tipo de relaciones comerciales formaban parte del modelo profesional existente en el arbitraje durante aquella época, cuando los colegiados no tenían dedicación exclusiva ni salario suficiente para vivir de esa actividad. "Soy un árbitro amateur que pita y que tengo unas empresas, y esas empresas trabajan y tengo que trabajar", sostuvo.

"Negreira engañó al Barça"

En ese sentido, insistió en que la prestación de servicios empresariales a clubes de fútbol no guardaba relación con la función arbitral ni con decisiones deportivas. "Una cosa es el trabajo realizado por una actividad fuera del deporte y otra cosa es chanchullos por informes arbitrales", señaló, refiriéndose al caso Negreira. De hecho, dijo que "Negreira engañó al Barcelona".

Enríquez Negreira a su llegada, este martes, al Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. JORDI OTIX / SPORT

El exdirigente también recordó que, en aquellos años, la mayoría de los árbitros mantenían negocios propios y desarrollaban actividades profesionales paralelas al arbitraje. "Yo de cada partido prácticamente no sacaba ni una peseta, entonces tengo que trabajar y por esa regla de tres no habría muchos árbitros ni jugadores ni directivos ni nada", concluyó. Según relató, les pagaban 70.000 pesetas por partidos, pero debían comprar ellos los vuelos, pagar el hotel, desplazamientos...