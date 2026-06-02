¡El Atlético ya negocia con el posible sustituto de Julián Álvarez!

Una cosa son las quejas públicas y las campañas por redes sociales para aplacar al entorno y otra cosa muy diferente es lo que se está viviendo internamente en el Atlético de Madrid. El club colchonero empieza a tener claro que no podrá retener a Julián Álvarez en este mercado de verano ante la voluntad del argentino en salir y ya está buscando sustituto en la posición de delantero centro. Según informa 'AS', el Atlético se habría ya posicionado por Osimhen, goleador del Galatasaray como operación estrella para paliar la marcha de Julián. El nigeriano está dispuesto a salir del Galatasaray siempre que vaya a un proyecto de primer nivel y también tendría una oferta del Manchester United encima de la mesa.

El problema que se le puede venir al Atlético de Madrid con Julián es grande. Hay mucha tensión con el entorno del jugador y en el club empiezan a tener claro que no se puede retener nadie a disgusto porque podría envenenar el proyecto y al vestuario. Hay debate y en el Atlético quieren evitar a toda costa su venta hacia el Barça con la esperanza que o bien PSG o Arsenal hagan una oferta muy superior a la del club blaugrana. Mateu Alemany ya está trabajando por lo que pueda suceder ya que el mercado de delanteros está muy complicado y suplir a Julián una vez cerrado su traspaso y con muchos millones ingresados puede ser un suplicio.

Osimhen encaja en el Atlético por su estilo de juego, pero el principal problema es el Galatasaray, quien ya ha dicho públicamente que no dejarán partir al nigeriano por menos de 150 millones de euros. El salario de Osimhen asciende a los 15 millones de euros netos por temporada y ese es el escollo que debería salvar el club rojiblanco para ficharle.

El delantero no puede regresar a Italia porque el Galatasaray debería pagar una indemnización al Nápoles de 70 millones de euros, por lo que todas las negociaciones se centran en clubs ingleses o españoles y el Atlético ha preguntado como opción de fichaje estrella en el caso de que Julián acabe marchándose. Osimhen tiene una gran relación con Lookman, el extremo que firmó el Atlético en el mes de enero y que tan buen resultado ha dado, por lo que está intentando explotar esa vía para ganarse al delantero.

El fichaje de Osimhen solo podría ser posible en el caso de que el Atlético ingresara una cantidad astronómica por Julián Álvarez, una cifra superior a los 120 millones de euros, que serviría para financiar toda la operación. Al Atlético le gustaría que el caso Julián se resolviera lo antes posible, pero por ahora todo está estancado. Hay una propuesta no aceptada del Barça por 100 millones de euros y el deseo del jugador de vestir de blaugrana. A partir de ahí, el Atlético espera movimientos de Arsenal y PSG y desea que lo hagan con cierta premura para aclarar el asunto. Lo que tienen clarísimo es que no venderán por menos de 120 millones porque sino sería imposible encontrar sustituto de garantías.