Más presión: ¡El Atlético muestra a Julián entrenándose en el gimnasio!

Empieza la guerra de nervios. El Atlético de Madrid informó de que Julián Álvarez se ha reincorporado al equipo tras las vacaciones de verano otorgadas a los internacionales que terminaron el Mundial a mediados de julio. El club colchonero explicó que Julián ha pasado las pruebas médicas junto a Llorente, Baena y Musso y, después, el delantero realizó trabajo específico en el gimnasio. A pesar de que Simeone ha dado dos días de fiesta, Julián podría ejercitarse mañana junto a preparadores físicos con el objetivo de ir cogiendo el tono físico. El Atlético deja claro, así, que Julián se ha reintegrado sin ningún problema alejando la opción de la rebeldía y dándole absoluta normalidad a su regreso.

Julián se ha puesto en manos del Atlético en este inicio de su pretemporada alejado de los focos. El argentino ha pedido una reunión con su técnico, Diego Simeone, y con los dirigentes rojiblancos para recordarles su deseo de salir del club y de poder fichar por el Barça. El argentino quiere forzar a que, al menos, se habran unas negociaciones para intentar llegar a un acuerdo de traspaso, pero todo indica en que sus medidas de presión acabarán ahí.

Tanto el futbolista como su entorno sostienen que el Atlético le prometió que le facilitarían su salida y ahora se han cerrado en banda a hablar con el Barça aunque sí estarían dispuestos a negociar con el Arsenal. Pese a todo, Julián no desea salir de España por lo que insistirá en cumplir su sueño de vestir de blaugrana.

Simeone ya explicó desde Corea que el Atlético había tomado una decisión de club y que, por tanto, Julián Álvarez iba a seguir en la disciplina colchonera, al menos, esta temporada. Es una decisión firme tomada por el consejero delegado, Miguel Ángel Gil Marín, y parece que no va a dar su brazo a torcer. A priori no habrá reunión hasta el próximo miércoles, día en el que Simeone volverá al trabajo, aunque está por ver si Gil Marín acude a ella. El Atlético le ha insistido al agente de Julián que no le van a vender y que no están para celebrar reuniones en las que solo se le reiterará lo mismo. Quieren cerrar cuanto antes este capítulo, pero Julián no lo ve así.

El Barça, por ahora, sigue en contacto con el entorno del jugador y se va a mantener al margen de estas reuniones. Es la hora de que Julián de un paso al frente y si consigue que se reabran las negociaciones, sí que estaría por la labor de subir su primera y única oferta para intentar desencallar todo el asunto. Ahora a se están jugando los momentos decisivos de una operación que tanto Julián como el Barça desean cerrar.