El Atlético de Madrid vuelve a preguntar por Marc Casadó

Será un verano movido en Can Barça. Un Barça que necesita ventas y donde el futuro de varios futbolistas sigue en el aire. Uno de los nombres que apunta a protagonizar parte del mercado es el de Marc Casadó. El centrocampista catalán es, a día de hoy, uno de los jugadores con más opciones de salir del club tras una temporada con poco protagonismo a las órdenes de Hansi Flick. Aun así, dentro del vestuario siguen valorando muy positivamente su comportamiento durante todo el curso.

Fuentes del vestuario aseguran que Marc Casadó nunca ha puesto una mala cara pese a no contar con los minutos que esperaba. El canterano ha mantenido siempre una actitud profesional, trabajando en silencio y comprometido con el grupo en todo momento. Durante toda la temporada han ido llegando ofertas importantes para el futbolista. Arabia Saudí ha preguntado varias veces por su situación y distintos equipos europeos también han tanteado su entorno. Sin embargo, el jugador siempre dio largas porque quería centrarse únicamente en el presente y acabar la temporada tranquilo en el Barça. Casadó ha delegado completamente este asunto en su representante, que ha sido quien se ha encargado de gestionar y recopilar todas las propuestas que han ido apareciendo durante estos meses.

Según ha podido saber SPORT, uno de los clubes que ha vuelto a interesarse en las últimas semanas es el Atlético de Madrid. A mediados de abril, fue el propio Enrique Cerezo quien llamó al presidente azulgrana, Joan Laporta, para trasladarle su interés por el futbolista. En el club azulgrana ya eran conscientes desde hacía tiempo del interés colchonero, pero ese contacto sirvió para confirmar que el conjunto madrileño seguía muy atento a la situación del centrocampista. Laporta trasladó el asunto a Deco, que ya ha mantenido conversaciones informales con el jugador y será el encargado de analizar detenidamente la situación durante las próximas semanas.

Un perfil que gusta a Simeone

En el Atlético gusta mucho el perfil de Casadó. Consideran que su garra y sacrificio encajan perfectamente en la idea del equipo rojiblanco. Además, no es un interés nuevo. El pasado verano, incluso Diego Simeone se puso en contacto directamente con el propio jugador para transmitirle personalmente el interés del club madrileño. El gesto fue muy agradecido por el futbolista catalán, que valoró mucho la llamada del técnico argentino, aunque siempre dejó clara cuál era su prioridad.

Y esa prioridad nunca ha cambiado. Marc Casadó quiere seguir en el Barça. El jugador ya ha mantenido conversaciones con el club y ha transmitido que, pese a ser consciente de que no ha tenido demasiados minutos y de que está en la rampa de salida, seguirá priorizando al conjunto azulgrana porque es el club de su vida y el sueño que tiene desde pequeño.

Hace meses, además, ya contamos en SPORT que la intención del Barça pasaba por renovar el contrato de Marc Casadó. Una operación que el club entendía como beneficiosa para todas las partes. Por un lado, si el centrocampista lograba recuperar protagonismo y volver a mostrar su mejor nivel, el Barça se aseguraba seguir contando con un futbolista muy valorado internamente y con mayor estabilidad contractual. Por otro, en caso de una futura salida, el club azulgrana tendría una posición mucho más fuerte de cara a negociar una posible venta gracias a la ampliación de su contrato.

Aun así, Casadó sigue decidido a pelear hasta el final por quedarse. El futbolista de Sant Pere de Vilamajor entiende perfectamente la situación y sabe que la falta de minutos es una señal evidente, pero también tiene claro que agotará todas las opciones posibles para seguir cumpliendo su gran sueño, que no es otro que triunfar en el Barça.