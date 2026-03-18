El Atlético de Madrid, rival del Barça en los cuartos de final de la Champions League

El destino y el dominio nacional frente al fútbol inglés han resultado en un derbi español en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras la histórica goleada del Barça esta tarde ante el Newcastle United, el Atlético no se dejó sorprender por un Tottenham muy mermado por las bajas y selló su clasificación para la siguiente fase de la competición continental.

Esta será la quinta —y sexta— vez que se enfrenten ambos equipos en la temporada 2025/26. También será la segunda eliminatoria que disputen los de Flick y los de Simeone, tras el intento fallido de remontada del conjunto azulgrana en la Copa del Rey, condicionado por el 4-0 de la ida en el Riyadh Air Metropolitano. En competición liguera, el Barça se impuso en el Camp Nou (3-1), quedando aún pendiente el encuentro de la segunda vuelta en feudo rojiblanco, previsto para el fin de semana previo a la ida de los cuartos de final.

Ferran celebra el gol contra el Atlético de Madrid / Valentí Enrich / SPO

Un historial europeo que clama revancha

Si hay un equipo que se le ha atragantado históricamente al Barça en las rondas del KO de la Champions League, ese es el Atlético de Madrid. Los precedentes son tan escasos como dolorosos para la parroquia culé, que todavía tiene clavadas dos espinas muy profundas.

En la temporada 2013-14 (cuartos de final), el Tata Martino en el banquillo culé vio cómo el Atlético asaltaba el Camp Nou (1-1 con un golazo de Diego Ribas que empató Neymar). En la vuelta en el viejo Vicente Calderón, un solitario gol de Koke (1-0) en los primeros minutos bastó para levantar un muro infranqueable y apear a un Barça inoperante.

Diego marca ante el Barça en el Camp Nou / FOTO EFE| ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Posteriormente, en la temporada 2015-16 (cuartos de final), la historia se repitió de forma cruel. El Barça de Luis Enrique, que defendía la corona conseguida en Berlín, logró ganar en la ida en el Camp Nou (2-1) gracias a un doblete de Luis Suárez tras el gol inicial de Fernando Torres. Sin embargo, en la vuelta, un doblete de Antoine Griezmann (2-0) en el Calderón volvió a dejar a los azulgranas sin el sueño europeo.

El delantero del Atlético Madrid Griezmann (i) celebra tras marcar ante el FC Barcelona, durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones disputado esta noche en el estadio Vicente Calderón, en Madrid. / JuanJo Martín / EFE

En ambas ocasiones, curiosamente, el Atlético de Madrid acabó llegando a la final del torneo (perdiendo ambas ante el Real Madrid en Lisboa y Milán).

El choque de estilos

Han pasado años desde aquellas noches y los protagonistas han cambiado, pero la esencia se mantiene intacta. Diego Pablo Simeone sigue siendo el director de orquesta de un equipo diseñado para sufrir, morder en cada balón dividido y castigar a la contra.

Para el Barça, esta eliminatoria es mucho más que un pase a semifinales: es la prueba de madurez definitiva para un equipo que quiere volver a reinar en Europa. Superar el entramado defensivo rojiblanco exigirá la mejor versión de Lamine Yamal, la clarividencia de Pedri en el centro del campo, la perfección en defensa con una reconocida línea adelantada de Flick y una paciencia infinita para no caer en la desesperación que propone el guion colchonero.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal (d) celebra con Raphinha su gol durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle, este miércoles en el Camp Nou. / Siu Wu / EFE

La ventaja, si se le puede llamar así, es que no habrá secretos. Se conocen de sobra en España, pero Europa impone otra marcha. El partido de ida se disputará en el Camp Nou, mientras que la resolución tendrá lugar en Madrid.