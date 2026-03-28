El Atlético de Madrid no pondrá facilidades para el fichaje de Julián Álvarez por el Barça

El nombre de Julián Álvarez apunta a ser uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de verano. El delantero argentino ya ha empezado a dejarse querer en algunas entrevistas. “Puede ser que siga en el Atlético, puede ser que no, nunca se sabe”. Un mensaje claro, en el que reconoce que no tiene definido su futuro. Todo indica que será un culebrón largo en el que la economía del Barça dictará sentencia y determinará si es viable o no acometer un fichaje de estas características.

El conjunto azulgrana, lógicamente, lleva mucho tiempo siguiendo al argentino. Desde el inicio de temporada, tanto el entorno del jugador como Deco han mantenido contactos informales para ir tomando el pulso a la operación. Es cierto que su agente, Fernando Hidalgo, ha negado reuniones formales, pero en el Atlético de Madrid tienen claro que, independientemente de si esas reuniones han existido o no, la comunicación entre el agente del argentino y Deco existe desde hace meses y eso es innegable.

La postura del club rojiblanco es firme y tienen claro que no quieren facilitar en ningún caso una salida hacia el Barça. Julián es uno de los jugadores más importantes del proyecto y la idea pasa por no reforzar a un rival directo en la misma liga. En caso de venta, la prioridad sería encontrar una salida fuera de España.

'Roces' recientes

A este contexto se suma un factor que tampoco ayuda. La relación entre Mateu Alemany y el entorno azulgrana no pasa por su mejor momento. Durante la campaña electoral, Joan Laporta llegó a cuestionar públicamente sus conocimientos de fútbol ("Deco es mucho mejor que Mateu Alemany. Mateu Alemany puede saber de fútbol lo mismo que yo"), unas declaraciones que no sentaron bien y que siguen muy presentes. Todo esto complica aún más cualquier escenario de negociación.

En el Atlético, además, se quiere que cualquier contacto sea directo entre clubes y sin figuras externas que en los últimos años han participado en operaciones con el Barça. También existe la sensación de que el primer movimiento no llegará directamente de Deco, sino que podrían ser otros perfiles de la comisión deportiva azulgrana quienes intenten abrir la puerta, buscando un canal más favorable.

La economía dictará sentencia

Mientras tanto, el mercado se mueve. Además del Barça, otros clubes como el Arsenal o el PSG siguen atentos a la situación del delantero, aunque tampoco se puede descartar una renovación al alza en el Atlético. Aunque en estos momentos no parece la opción más viable --tampoco lo era con Nico Williams el pasado verano y terminó renovando--, no se descarta que el futbolista amplíe su contrato más allá de 2030, año que tiene firmado hasta la fecha. El jugador no ve con malos ojos la opción del Barça, pero a día de hoy todos los escenarios siguen abiertos.

En clave azulgrana, además, hay otro factor importante. El club sigue condicionado por el fair play financiero y no está todavía en la regla del 1-1. Eso obliga a tomar decisiones. La dirección deportiva trabaja con varias prioridades y no se descarta tener que elegir entre reforzar la delantera o la defensa, donde aparece el nombre de Alessandro Bastoni. Pese a que la idea del Barça, a día de hoy, pasa por reforzar ambas posiciones incorporando al argentino y al italiano, podría darse el caso de tener que elegir entre uno u otro.

Queda mucho por delante y todo dependerá de cómo acabe la temporada. Pero una cosa parece clara. El caso Julián Álvarez no ha hecho más que empezar.