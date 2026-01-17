El Atlético de Madrid piensa en Marc Casadó

El Atlético de Madrid tiene decidido que la principal posición a reforzar en este mercado de enero es la de centrocampista. Ya lo era probablemente aun sin perder efectivos, pero la venta de Conor Gallagher al Tottenham por 40 millones de euros convierte el fichaje de un medio en una prioridad absoluta.

En este sentido, la dirección deportiva rojiblanca encabezada por Mateu Alemany cuenta con una lista de posibles futuribles, en la que la primera opción es Joao Gomes, jugador del Wolverhampton Wanderers de 24 años, que es representado por Jorge Mendes. No obstante, Marc Casadó también gusta y mucho a los colchoneros, que podrían intentar moverse por el catalán si la operación por el portugués no fructifica, según informa 'Marca'.

Casadó jugó 85 minutos en Santander / Dani Barbeito

Casadó, con una situación difícil

Si bien nadie duda del talento y barcelonismo del futbolista formado en la Masia, lo cierto es que Marc Casadó ha visto como su rol de esta campaña ha cambiado bastante respecto a la pasada. En la 24/25, con Frenkie de Jong lesionado al inicio de curso y con Marc Bernal lesionándose de gravedad, el pivote se hizo con la titularidad durante toda la primera mitad de temporada. En la mente de todos los seguidores barcelonistas quedan sus exhibiciones frente a Real Madrid y Bayern de Múnich, en grandes enfrentamientos que sirvieron para demostrar que el Barça volvía a ser uno de los candidatos a todo.

En total, Casadó participó en 36 juegos entre todas las competiciones el año pasado, dato no menor teniendo en cuenta su lesión en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano que provocó que no volviera a jugar. Ahora, en el presente curso, ha visto como Frenkie de Jong continúa siendo titular por delante de él, mientras que en un tramo reciente de curso se probó a Eric Garcia en dicha posición, con grandes sensaciones del de Martorell. De esta manera, el ex capitán del filial es consciente que Hansi Flick confía más en un mínimo de dos futbolistas en su posición, con el caso de Marc Bernal y la próxima vuelta de Gavi como otros aspectos a tener en cuenta.

Pese a que una salida en el mercado invernal se antoja extremadamente complicada, más aún con la probable baja de Dro, en un futuro próximo Casadó deberá valorar sus opciones como azulgrana, pues el centro del campo es la parcela con más opciones actualmente en Can Barça.