FC BARCELONA
El Atlético de Madrid le quiere 'robar' a Cucurella al Barça
El conjunto colchonero, con Mateu Alemany al frente, ve en el jugador catalán una pieza clave para el proyecto de Simeone
La posición de lateral izquierdo en el FC Barcelona genera cada vez más dudas tras las pobres actuaciones de Alejandro Balde en varios encuentros clave y el excelente rendimiento de João Cancelo bajo las órdenes de Hansi Flick desde su llegada en el mercado de invierno.
Uno de los nombres que más ha sonado en las oficinas blaugranas para reforzar esa banda es el de Marc Cucurella. Su gran Eurocopa con España, donde fue pieza clave en la conquista del título, y su reciente título de campeón del mundo de clubes con el Chelsea lo han vuelto a poner en el mapa. El propio jugador, cuando ha sido preguntado, nunca ha cerrado la puerta a un posible regreso al club de su vida.
El Atlético de Madrid se adelanta
Sin embargo, el sueño de verlo de nuevo con la camiseta culé se aleja. Según informa el periodista Lyall Thomas en Sky Sports News, el Atlético de Madrid se ha posicionado en cabeza en la operación por el defensa de Alella.
Mateu Alemany, actual director deportivo del club colchonero, es un gran admirador del perfil de Cucurella y ya intentó ficharlo durante su etapa en Barcelona. Su versatilidad, intensidad y capacidad defensiva encajan a la perfección en el proyecto de Simeone, que esta temporada ha vuelto a competir al más alto nivel en Champions League.
El Chelsea, además, se ve obligado a vender tras quedarse fuera de la próxima edición de la máxima competición europea. El Atlético podría aprovechar esta situación para cerrar un traspaso que rondaría los 50 o 60 millones de euros.
Cancelo, la opción más realista
Por su parte, el FC Barcelona priorizará la continuidad de João Cancelo, una de las grandes revelaciones de la temporada. Tal y como informamos en SPORT, el club culé irá con todo a por el portugués. El Al-Hilal exige al menos 10 millones de euros por su venta, pero el Barça confía en rebajar esa cifra gracias a la delicada situación deportiva del club saudí y a la buena relación con Jorge Mendes.
El conjunto azulgrana espera obtener una buena cantidad por la venta de uno de sus laterales titulares de la pasada campaña (Kounde o Balde), especialmente tras confirmarse la salida de Robert Lewandowski al final de la temporada. Ese dinero serviría para financiar tanto el fichaje de Cancelo como el de un delantero centro, la prioridad absoluta para Deco.
Todo apunta a que Marc Cucurella no vestirá de blaugrana a corto plazo. Es más, si la operación se cierra, los aficionados culés podrían verlo muy pronto en el Spotify Camp Nou… pero con la camiseta rojiblanca del Atlético de Madrid.
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