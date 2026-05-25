"En el Atlético de Madrid intuyen que Julián Álvarez se quiere ir, saben que ha habido movimientos"

El FC Barcelona ya ha cerrado la temporada 2025/26 y, por consiguiente, tiene todos los sentidos puestos en el curso que viene. El cuerpo técnico de Hansi Flick ya ha dado vacaciones a la plantilla blaugrana y los futbolistas que disputarán el Mundial se irán concentrando con sus respectivas selecciones en los próximos días. Se avecinan días de poca actividad en el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper... pero no en los despachos.

Y es que la dirección deportiva encabezada por Deco y Bojan Krkic trabajará a destajo para reforzar al Barça en el mercado de fichajes de verano. Con la carpeta del '9' como prioridad absoluta y Julián Álvarez como uno de los favoritos a la vacante liberada por Robert Lewandowski, las próximas semanas serán decisivas para la resolución de un culebrón que se antoja largo y repleto de giros de guion.

Las últimas informaciones que llegan desde Madrid es que el Atlético intuye que el delantero argentino pedirá salir este verano. "Creen que se quiere ir. Entienden que Julián y sus agentes han dado el visto bueno para que se hable de su futuro fuera del club", ha explicado Pedro Fullana en la 'Cadena SER'. Según el periodista, el Barça se puso en contacto con la entidad colchonera y ya sabe que la operación solo se dará a cambio de una cantidad importante de dinero. "Va a ser un verano largo. Gil Marín quiere que se quede, pero es el que pone precio a la operación y no quiere dejar al futbolista de forma barata. Quiere un gran traspaso", explicó.

La clave que podría desencallar las negociaciones

"Más allá del Barça, ha habido intermediarios con poderes del PSG y del Arsenal que también preguntado al Atleti. Es obvio que en el conjunto rojiblanco saben que cuando todo esto se da es porque los agentes de Julián, y por tanto el propio Julián, ha dado el visto bueno para que se hable de su futuro fuera del Atlético de Madrid", insistió.

Miguel Martín Talavera añadió, a la información de su compañero, un factor que puede ser muy importante en las negociaciones entre Atlético y el Barça: "Hay un nombre propio por encima del resto que es el de Mateu Alemany, que sabe que Apollo va a invertir entre poco y nada, por lo que el movimiento económico de mercado va a ser el mismo de las últimas temporadas". Teniendo en cuenta que el Atlético "quiere un lateral izquierdo de garantías, uno o dos centrales y un centrocampista como mínimo", la salida de Julián podría dejar "mucho dinero en caja".

Preguntado por el futuro de Julián Álvarez este domingo, tras el último partido de la temporada del Atlético, Simeone fue algo enigmático. "No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián. Ya es bastante grande para saber qué es lo que va a hacer. Y seguramente que tendrá su decisión, me imagino, tomada", respondió.