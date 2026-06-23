El Atlético de Madrid estudia denunciar al Barcelona ante la FIFA por contactos con Julián Álvarez

Tras las declaraciones de Julián Álvarez al término del partido entre Argentina y Austria, en las que decía que había hablado con el Atlético y había sugerido que un traspaso era la mejor resolución para su futuro, no han tardado en salir las primeras reacciones.

Según informa la Cadena SER, los servicios jurídicos del Atlético de Madrid se encuentran en estos momentos estudiando minuciosamente la viabilidad de interponer una denuncia formal ante la FIFA contra el Barcelona.

El motivo principal radica en los contactos reiterados que la entidad azulgrana habría mantenido con Julián Álvarez, un futbolista que actualmente se encuentra bajo un "contrato protegido", lo que legalmente impide a cualquier club negociar con él a espaldas de su actual equipo, apuntó Talavera en los micrófonos de la radio.

En el seno del Atlético de Madrid se interpreta la estrategia del Barcelona como una flagrante reincidencia de lo sucedido en su día con Griezmann, justo antes de una eliminatoria crucial de Champions contra la Juventus. Desde el club madrileño marcan una línea roja, no van a tolerar presiones mediáticas ni movimientos en los despachos que desestabilicen a su plantilla.

Postura inflexible: los 500 millones de la cláusula o nada

Tal y como subraya la citada información, la postura de la cúpula directiva del Atlético de Madrid es de una firmeza absoluta y cuenta con el respaldo total y sin fisuras de Miguel Ángel Gil Marín. La consigna interna es clara: no existe ni una sola opción de que Julián Álvarez sea traspasado al Fútbol Club Barcelona mediante una negociación amistosa entre clubes.

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La única vía legal y fáctica para que el delantero argentino vistiera la camiseta azulgrana sería el abono íntegro de su cláusula de rescisión, estipulada en 500 millones de euros. Afirman que desde el Metropolitano advierten de que no se sentarán a hablar ni aunque la oferta se quedase en 499 millones; la ruptura de relaciones es total y el Atlético de Madrid ha decidido plantar cara formalmente ante lo que consideran una falta de respeto sistemática a los contratos en vigor.