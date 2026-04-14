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Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League

Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Atlético de Madrid - Barça de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Lamine Yamal, en el partido de ida

Lamine Yamal, en el partido de ida / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Christian Blasco

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