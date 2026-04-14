Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League

Talavera, en SER, sobre las quejas de Flick sobre el césped: "Aquí el principal problema es cuando te quieres agarrar a cualquier cosa. Flick está hablando de un Atlético pretérito. Los jugadores del Atlético han sido los primeros en quejarse cuando el césped no estaba bien. Para mí es una pantomima que hace Flick, una más y no hay que darle importancia".