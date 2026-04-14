En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Atlético de Madrid - Barça de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League
Bruno Alemany, en SER: "Nadie se imagina un intento de remontada o una remontada sin un Lamine Yamal espectacular, que sigue regalándonos partidazos".
Talavera, en SER, sobre las quejas de Flick sobre el césped: "Aquí el principal problema es cuando te quieres agarrar a cualquier cosa. Flick está hablando de un Atlético pretérito. Los jugadores del Atlético han sido los primeros en quejarse cuando el césped no estaba bien. Para mí es una pantomima que hace Flick, una más y no hay que darle importancia".
Cuentan en SER: "El césped estará a 26mm. Lo ha visto el Barça y lo han comprobado el Atlético de Madrid y la UEFA".
Bienvenidos al directo de las reacciones al partido entre Atlético de Madrid y FC Barcelona. Aquí podrás seguir en vivo todo lo que se diga en los medios sobre el encuentro.
- Santi Cañizares alucina con los futbolistas del Barça: 'No son capaces de decirles nada
- Flick denuncia las primeras artimañas de Simeone ante el delegado de la UEFA
- Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
- La convocatoria de Flick antes de viajar a Madrid para el Atlético-Barça de la Champions
- La UEFA medirá el césped del Metropolitano: la altura máxima será de 26mm
- Lamine Yamal reta a Simeone antes del Atlético - Barça de Champions: 'A ver si el Cholo me hace un favor...
- Juan Carlos Ferrero, extrenador de Carlos Alcaraz: 'Me equivoqué, pero las distracciones cada vez son más golosas
- Alarma con Kees Smit, el 'nuevo Pedri': 'Podría rescindir su contrato por unos cientos de miles y marcharse libremente al City, Madrid o Barça