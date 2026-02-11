Atlético de Madrid - Barça: alineaciones probables para las semifinales de la Copa del Rey

Atlético de Madrid y FC Barcelona se ven las caras este jueves (21:00h) en el Riyadh Air Metropolitano para la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Se repite el duelo de la edición anterior, donde los azulgranas pasaron tras un loco 4-4 en Montjuïc y un ajustado 0-1 en la vuelta. Esta vez, el Barça cuenta con el plus de jugar la vuelta en casa, buscando sellar el billete a una nueva final en La Cartuja ante un rival vasco (Athletic o Real Sociedad).

Los de Hansi Flick llevan una dinámica arrolladora, con 16 victorias en 17 partidos y la confianza por las nubes. Líderes en Liga y esperando rival en octavos de Champions, el objetivo ahora es poner el primer pie en Sevilla. Curiosamente, el Atlético será el primer rival de Primera División para los culés en esta Copa, tras haber superado a Guadalajara (0-2), Racing (0-2) y Albacete (1-2).

Por su parte, el Atlético de Simeone sigue en una montaña rusa. Capaces de pulverizar al Betis (0-5) en cuartos, pero de perder contra el mismo equipo en casa este fin de semana, despidiéndose definitivamente de la lucha por la Liga. Con el play-off de Champions ante el Brujas en el horizonte, los 'colchoneros' saben que la Copa es su gran baza para no cerrar otro año en blanco. En su camino hasta aquí, sufrieron para eliminar al Atlético Baleares (2-3) y al Deportivo (0-1).

Lamine y Balde celebran un gol ante el Mallorca / Quique Garcí / EFE

Dudas en el medio

Flick no debería retocar mucho el once que ganó al Mallorca, aunque la gran incógnita está en el centro del campo. Ante un partido de este calibre, Frenkie De Jong sería el titular, aunque las molestias musculares siguen dejando en incógnita su disponibilidad para el jueves. En caso de que no llegue, Marc Bernal es el firme candidato a ocupar su lugar, dando estabilidad para que Fermín y Olmo se suelten en el interior. El de Berga ha sido titular en todos los encuentros coperos, y si Flick no quiere arriesgar con el neerlandés, no tendrá problema en darle la responsabilidad al canterano.

Atrás, Joan es fijo y la defensa Koundé, Cubarsí, Eric y Balde parecen inamovibles. Arriba, con Raphinha aún fuera, Lamine y Rashford ocuparán las bandas, escoltando a un Lewandowski que ya recuperó la titularidad ante el Albacete.

En el Atlético, Oblak estará bajo palos protegido por Llorente, Hancko, Ruggeri y un Giménez que sustituye al lesionado Marc Pubill. En la medular, Mendoza apunta a mantener el sitio junto a Koke en detrimento del lesionado Barrios, con Giuliano y Baena por fuera. La gran novedad es Lookman, que ha caído de pie en el once, mientras que Julián Álvarez apunta a ser su pareja pese a su sequía goleadora y su reciente sustitución al descanso ante el Betis.

Alienaciones probables Atlético - Barça

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Mendoza, Koke, Baena; Lookman y Griezmann.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong (Bernal), Dani Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.