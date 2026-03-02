“El Atlético es ley de vida”

El cantante madrileño comienza gira con la mirada puesta en la semifinal de Copa del Rey de mañana martes. ‘Colchonero’ hasta la médula y amante del buen fútbol, Dani Fernández desea que el equipo de Diego Simeone rentabilice la amplia ventaja de la ida (4-0) y entre por la puerta grande en la final de Sevilla. Sabe que el Barça no lo pondrá nada fácil, pero confía en Sorloth, Lookman y compañía para aguantar la embestida de un Camp Nou que apelará a la épica de las grandes remontadas. Dani actuará en Barcelona el sábado 14 de marzo en el Palau Sant Jordi.

El 7 de marzo, en Salamanca, empieza ‘La Insurrección Tour’ con un total de 19 fechas en grandes recintos del país y doblando en algunas ciudades con todo venido desde hace meses. ¿Cómo definiría este cierre de lo que ha significado un disco tan importante como ‘La Jauría’?

A ver cómo te explico lo que, en realidad, supone una despedida. Cuando empezamos a preparar esta segunda parte de la gira estaba algo cansado y estancado y quería hablar de cosas nuevas y presentar una estética diferente en el escenario. Son los sitios más grandes de algunas ciudades sin llegar a ser estadios y quería que la gente viera algo nuevo y que le pareciera diferente a lo que ha visto. Hemos preparado un concepto novedoso y hablamos de crítica y del daño que, en ocasiones, pueden hacer las redes sociales a las personas. Queremos hacer una “revolución” y exigir a la gente que saque su mejor versión y utilicemos esta vida para hacer algo bueno. En ocasiones utilizamos las redes y algunas cosas para algo negativo cuando no debería ser así.

Apuesta por llevar a cabo una revolución pacífica.

El mensaje es que al final hemos venido al mundo a estar juntos y hay que pasar la vida lo mejor posible. Todos tenemos nuestros problemas, frustraciones e inseguridades que no hace falta pagarlas con el de al lado. Queríamos reflejar una revolución ficticia en la que podamos decirle a la gente que nos está viendo que se pueden hacer las cosas mejor y me incluyo en ese concepto. Hay que vencer a esa oscuridad que todos tenemos dentro. Sostengo que nunca he sido un ejemplo de nada pese a que me dicen que soy un niño bueno y que todo lo hago bien cuando no es así.

La tercera fecha es en Barcelona el 14 de marzo en el que significará su primer Palau Sant Jordi. ¿Cómo lo afronta? ¿Qué se encontrarán los que suban a la montaña de Montjuïch?

A un chaval muy ilusionado y creo que la gente lo notará. Tú que me conoces bien me has visto escalar montañas poco a poco, nunca mejor dicho, en mi proyección en una ciudad como Barcelona donde he tocado en la sala Underground para cien personas, en la Apolo2, la Razzmatazz y el Sant Jordi Club. Nos ha costado un poco llegar hasta el Sant Jordi grande, pero es que la gente de Catalunya y Barcelona siempre me ha recibido con un cariño muy bonito. Me he visto conectado con Barna, tengo amigos que me han abierto las puertas de sus casas y he vivido momentos muy buenos de gran felicidad. La noche del Sant Jordi será de emoción y agradecimiento total por todo ello. En el pasado tuve mis miedos por tocar en sitios más grandes en Barcelona, pero ha llegado el momento y cuento las horas para que llegue esa noche.

¿Nos puede desgranar algo de lo que se podrá ver en ese bolo?

Hemos dado una vuelta completa a todo lo que hacíamos. Me veía estancado y queremos dar alguna píldora sorpresiva con canciones que ya no tocábamos, sacaremos alguna sorpresa con temas que la gente no espera e intentaremos que algunos amigos suban conmigo al escenario provocando que sea una noche especial. Deseo que el que me haya visto antes se encuentre con un show diferente.

¿Se reconoce con el Dani que tocó no hace muchos años en la Apolo2 o en la Razz?

Quedan muchas cosas y similitudes con ese Dani. Ese amor por el directo y la cercanía con la gente se mantienen intactos. Aunque el recinto sea grande trato de hacerlo más pequeño y que la gente esté conectada conmigo. La música es lo que consigue: conectar personas. Recuerdo que los conciertos para cien o doscientas personas tenían algo especial porque se ven de cerca los errores y las cosas buenas. Todo eso creo que logra que la gente quiera seguir consumiendo mi música.

Estas semanas le vemos en el gimnasio dándolo todo. ¿Cómo prepara la gira?

Tuve que dejar el deporte en sí como disciplina, el hockey, el kárate, el fútbol. Ahora entreno de manera diferente porque con mi trabajo y el hecho de haber sido padre no me permite llegar a todo. Hago ejercicio con un entrenador tres veces por semana. En la gira pasada me sentí un poco ahogado y mucha gente me veía bien, pero acusé el hecho de no me cuidarme tanto. Necesitaba un cambio de hábitos para afrontar lo que se viene, que es muy importante, y debía entrenar y ser más consciente de que, con 34 años, hay que cuidarse. Mi entrenamiento es funcional y dependiendo del día trabajamos ciertas zonas de cuerpo, aunque también hay que saber preparar la mente. Intenté desconectar con algún viaje tratando de descansar lo suficiente para afrontar lo que se viene.

Yarea, su pareja y también cantante, está igualmente de gira. ¿Hablan de trabajo en casa?

Claro que sí. Para lo bueno y lo malo el trabajo nos unió. El amor por la música es lo que más nos acercó y nos hizo conectar. Al final, en casa siempre hablamos de música, aunque no es sólo trabajo. Nos damos consejos el uno y al otro. Hay más pros que contras. Nos conocemos muy bien y hace que todo sea muy ameno. Discutimos sobre otras cosas, pero nunca sobre música (risas).

‘Colchonero’ hasta la médula, ¿Cómo ve al Atlético esta temporada? No me negará que es una temporada de altibajos con grandes partidos en los que lo borda y otros más flojos.

Al ‘Atleti’ lo veo como a toda la Liga española. Si analizamos como está la competición vemos que hay equipos que juegan increíblemente al fútbol pero que, de repente, te hacen un mal partido. Le está pasando al Barça, al Madrid, al Osasuna o al Atlético. Creo que la culpa la tiene el calendario que está muy cargado de partidos y se nota a la hora de planificar. El ‘Cholo’ Simeone se queja de eso y vemos muchas rotaciones y también que las defensas ya no son tan férreas como antes. A este Atlético lo veo más agresivo y meten muchos más goles en algunos partidos, aunque cuando no llega a la portería contraria le cuesta más. Es un reflejo de que hay jugadores rotando y los ‘onces’ titulares no son siempre los mismos. El fútbol ha cambiado de un tiempo a esta parte.

¿Así lo siente?

Antes había un once de gala y siempre jugaban los mismos, pero ya no. El Barça de Pep Guardiola, por ejemplo, eran férreo atrás con los Piqué, Puyol, etc y se basaba, principalmente, en la defensa y luego ya venía la parte de arriba. Ahora vemos un fútbol de idas y venidas y la defensa tiene que arriesgar mucho, con líneas muy tiradas hacia arriba, jugando con carrileros. Antes eran cuatro defensas atrás que aguantaban. Esta temporada la veo muy atractiva. En el pasado me quejaba de ver a un Atlético que jugaba al 1-0, 2-0, y se atascaban, pero ahora vemos un fútbol español más físico, en el que hay que hacer cambios constantes que para el espectador es más divertido. La ida de semifinales de Copa acabó 4-0 a favor nuestro, pero fue un partido muy abierto para ambos equipos y daba la sensación de que podía pasar cualquier cosa.

“El Barcelona saldrá a morir, pero el Atlético tendrá opciones de marcar”

Este martes, a las 21:00, se juega la vuelta en el Camp Nou y en Barcelona se apela a la épica para remontar ese 4-0. ¿Cuáles son las claves para el Atlético? ¿Cómo debe afrontar el partido?

Creo que la clave está en formar una buena defensa porque el Barça tiene que salir a morir y arriesgarlo todo. El Atlético tiene que esperar su momento porque seguro que lo tendrá. La defensa del Barça deja muchos espacios atrás por lo adelantada que la plantea su entrenador. El Atlético tiene a gente muy rápida arriba como Sorloth o Lookman que buscarán espacios a la contra. La clave es saber esperar y aguantar al Barça, por lo menos la primera parte, porque tiene muy buenos jugadores que harán daño. Todos mis amigos culés dicen que en la ida en el Wanda no estaban ni Raphinha, ni Pedri, pero meterle 5 al equipo de Simeone sin que ellos te metan 1 es muy complicado. Los culés os aferráis al espíritu de la remontada ante el PSG, pero creo que pasará el ‘Atleti’. Tal como está el fútbol actual sostengo que muy mal partido tiene que hacer el Atlético para no estar en la final de Copa de Sevilla.

El Camp Nou aún no está al tope de su capacidad, pero el efecto que genera ese estadio siempre pesa.

¡Joer, es que el Barça tiene un equipazo! El estadio será una caldera, aunque no esté lleno y será un partidazo. Ojalá pase el Atlético y me perdonen los culés, pero quiero estar en la final de Copa.

Los colchoneros caen bien en Barcelona.

Lo sé, pese a que les ganamos dos Ligas y una de ellas en el Camp Nou. No hay la misma rivalidad que con el Real Madrid, pero la Copa es nuestra ilusión porque en Liga estamos ‘reguleras’. No es el título soñado por los aficionados que siempre aspiramos a más, pero estaría bien ganarla.

“Lamine es ese tipo de futbolista que hace disfrutar a todos los aficionados”

¿Qué le parece Lamine Yamal?

Un jugadorazo. Un futbolista de los que siempre quieres tener a tu lado. Soy de los que piensa que hay que tener paciencia con futbolistas tan jóvenes. Recuerdo que cuando Messi empezó a despuntar yo era un niño y todos decían que tenía 18 años, pero el Barça supo gestionarlo muy bien. Supo darle esa tranquilidad para que Leo creciera y si Lamine sigue así puede ser un fuera de serie y podremos disfrutarlo todos. Me gusta tenerlo y verlo en la selección. Recuerdo cuando Ronaldinho, que ha sido el mejor jugador que he visto, hacía genialidades y yo me alegraba muchísimo, aunque fuese vestido de azulgrana. En esos años, el Atlético no jugaba la Champions y disfrutaba con Messi, Ronaldinho y compañía. Lamine es uno de esos futbolistas que los que no somos del Barça sabemos disfrutarlo porque hace cosas diferentes. Es un honor tener a los mejores en nuestra Liga.

El equipo del ‘Cholo’ tuvo problemas contra el Brujas en la ida, pero en la vuelta fue una apisonadora. Ahí radica un poco esa irregularidad ‘colchonera’ que comentamos.

La vuelta al principio también nos costó un poco porque estos equipos del norte de Europa que vienen tan fuertes siempre dan problemas. Mira el Bodo. Se dejan el alma porque la Champions es un reto para ellos. En la ida se nos fue la pinza con ese 3-3, pero en la vuelta el inicio también fue titubeante, aunque al final el resultado fue demasiado amplio porque el Brujas estuvo bien. En la actualidad cualquier equipo te puede hacer daño.

“Meterle 5 goles al equipo de Simeone sin que ellos te metan 1 es muy difícil”

Al Atlético le tocó el Tottenham en los octavos de la Champions. ¿Cómo valora la eliminatoria?

El Tottenham es muy bueno porque todos los equipos de la Premier están muy fuertes. Tienen jugadores que son muy físicos. Además, Gallagher se ha ido al Tottenham y seguramente querrá hacer una buena eliminatoria. La cosa estaba entre Tottenham y Liverpool y parece que el que nos ha tocado es más accesible, pero no hay que relajarse. Tenemos que ir allí como si fuese una final porque la Champions no permite errores. Y si pasan Barça y Atlético nos cruzaríamos en cuartos…

Para ir acabando, suena Julián Álvarez como futurible para el Barça. ¿Le dejaría escapar?

No deberíamos dejar que se fuera. Pienso que un jugador tiene que jugar donde quiera y se sienta a gusto y no le conozco para saber si quiere salir o quedarse. Es un jugadorazo y estar en el Atlético le hace bien. En el pasado el Barça ya nos quitó a jugadores que no han acabado de triunfar en el Camp Nou como Griezmann o Arda Turan por lo que, al final, no sé si Julián cuajaría. Lo que sé es que tiene que sacar el mejor nivel y el gol del sábado contra el Oviedo es una demostración. Veo al Atlético campeón en el futuro y con Julián en el equipo. A ver, si le hicimos cuatro en la ida al Barça somos capaces de todo y le animaría a que saque su mejor versión pese a las dudas de qué hacer con su futuro. Por menos de 130 millones no le dejaría escapar. Cuando vendimos a Fernando Torres fue una decepción enorme porque era mi ídolo, pero me tuve que alegrar porque esa venta le fue bien al club. Si finalmente se va Julián que sea por mucho dinero para poder armar un equipo mejor.

La última, ¿Dani Fernández quiere ver al ‘Cholo’ en el banquillo del Wanda por mucho tiempo?

Dani y todos los aficionados colchoneros queremos al ‘Cholo’ y hay que tener una memoria muy corta para no darse cuenta de todo lo que ha hecho por este club. Nos ha puesto donde estamos. ¿Qué hay que ser exigente con Simeone? Por supuesto. Al final, lo más importante es el club porque soy de este equipo por encima de todos los jugadores y los entrenadores porque el Atlético de Madrid es ley de vida. A mi padre y a mí lo que más nos une es sentarnos en nuestras butacas con nuestros abonos y cuando llega un gol del ‘Atleti’ nos miramos y nos queremos más que nunca. Siempre digo que el ‘Cholo’ quiere tanto a este club que será él quien decida cuando quiere irse si es que lo desea. Lo único que le pido es que lo deje todo por el Atlético y que motive a los jugadores y les enseñe qué significa este escudo. No puedo pedirle más porque ya nos ha dado mucho. Y si finalmente se queda más tiempo que lo haga por el amor que tiene a nuestros colores.