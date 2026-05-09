SER: El Atlético intuye que Julián Álvarez busca una salida... con el Barça en el horizonte

El futuro de Julián Alvarez podría dar un vuelco inesperado este verano. Aunque el futbolista no ha comunicado formalmente su deseo de abandonar el Metropolitano, las alarmas han saltado en las oficinas del Atlético de Madrid. Según reveló el periodista Pedro Fullana en el programa 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER, existe una creencia generalizada entre la cúpula directiva de que el entorno del jugador está moviendo piezas para buscarle un nuevo destino, con el FC Barcelona en el horizonte.

La información apunta a que no es una sospecha reciente, sino algo que se viene fraguando desde hace tiempo. "Muchos dirigentes del Atlético de Madrid intuyen que Julián se quiere marchar del Atleti. Y no lo piensan desde hoy", explicó Fullana durante la emisión. Al parecer, el entorno del ariete argentino ha mantenido contactos con diversos clubes europeos para tantear el terreno.

Entre esos clubes destaca el interés del club azulgrana. Según la SER, el entorno de la 'Araña' ya habría entablado conversaciones con la entidad catalana: "Saben que ha habido movimientos del entorno de Julián acercándolo a clubes, hablando con ellos, entre ellos el Barça. Sí han hablado con el Barça".

El Atlético de Madrid ha fijado una postura de máxima exigencia respecto al futuro de su estrella, dejando claro que no facilitarán su salida bajo ninguna circunstancia favorable para el comprador. Como se informó en Carrusel Deportivo de la Cadena SER, la directiva colchonera está blindada ante cualquier movimiento: "Si Julián viene y dice que se quiere marchar o aparece una oferta, no se lo van a poner fácil. Quieren mucho dinero". Esta determinación implica que cualquier club interesado, como el FC Barcelona o el PSG, deberá presentar una propuesta económica astronómica que satisfaga las pretensiones de la entidad madrileña.

¿París, alternativa?

Ante la dificultad económica que supondría para el Barça afrontar un fichaje de esta magnitud en el contexto actual, los tertulianos de la SER señalaron a otro gigante europeo como el único capaz de poner esa "pasta" encima de la mesa: el Paris Saint-Germain.

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Por ahora, todo queda a la espera de que Julián dé el paso definitivo y se pronuncie ante el club. Mientras tanto, la intuición en el Metropolitano es clara: el entorno del argentino ya ha empezado a jugar su partida.