El Atlético habló con Julián antes que con el City cuando fichó al argentino

Aunque Julián Álvarez había avisado tanto a Diego Simeone como al Atlético de Madrid sobre sus intenciones, en el seno del club madrileño cayeron muy mal las declaraciones hechas por el delantero argentino en Dallas en las que afirmaba que lo mejor era que aceptasen un traspaso. La rápida reacción de los gestores del club rojiblanco fue filtrar que denunciarían al Barça por haber negociado con un jugador con más de seis meses de contrato.

La realidad es que no hay club que no lo haga cuando quiere fichar a un futbolista. Lo hizo el propio Atlético de Madrid cuando fichó a Julián Álvarez del Manchester City hace dos veranos por 75 millones de euros. El propio futbolista reconoció conversaciones con Simeone antes de fichar. Lo hizo, por ejemplo, en una entrevista en el programa de DAZN, 'Revelados'. "Fue una decisión personal. Había hablado con varios compañeros, también con el Cholo. Y sentía que este club me daba las herramientas para intentar encontrar mi mejor versión. Por eso tomé la decisión", explicó en el programa sobre su fichaje por el Atlético.

"Simeone habló mucho conmigo los días previos, me llamaba. Poco a poco fui entendiendo lo que quería de mí, las formas de vivir y representar esta camiseta", siguió el argentino, que también desveló conversaciones con Simeone el día de su presentación como nuevo jugador rojiblanco. "He hablado con el Cholo y me dijo que, obviamente, quería que viniera, que iba a ayudar al equipo y que ellos me iban a ayudar a mejorar mis virtudes", explicó.

Julián, que tenía por aquel entonces contrato con el Manchester City hasta el 30 de junio del 2028 y quería cambiar de aires porque vivía a la sombra de Erling Haaland, se había manifestado ya en este sentido durante los Juegos Olímpicos de París. Dijo entonces que no estaba contento con los minutos que había tenido en el Manchester City, especialmente por no haber sido titular en los partidos importantes y aseguró que se tomaba un tiempo de reflexión para saber que hacer con su futuro.

Sus palabras no gustaron a Pep Guardiola, que más tarde dijo que si no estaba de acuerdo, lo que debía hacer su representante era hablar con Txiki Begiristain, entonces director deportivo del Manchester City. Julián Álvarez acabó fichando por el Atlético de Madrid aquel mismo verano.