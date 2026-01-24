El Atlético se frena por ahora con Marc Casadó

El Atlético de Madrid va a la desesperada buscando un mediocentro en este complicado mercado de enero tras vender a Gallagher, Raspadori y Galán, ingresando 63 millones de euros. El objetivo es reforzar el centro del campo y el elegido, Kang-in Lee no saldrá del PSG por lo que buscan alternativas. Marc Casadó es uno de los futbolistas que tienen en su lista y han consultado con su agente, Jorge Mendes, pero el futbolista no desea irse del Barça ahora. En verano ya se verá.

El club rojiblanco, con Mateu Alemany al frente de su área deportiva, está haciendo lo imposible para firmar a un futbolista de nivel en los pocos más de diez días que quedan del mercado invernal. Y sus intentos se están frenando ya que nadie quiere soltar futbolistas de nivel. El Atalanta también ha dicho 'no' por Ederson y las cosas se están complicando.

Matey Alemany, que tiene también muy buena relación con Jorge Mendes, se ha puesto en manos del portugués para intentar alguna operación de última hora. Y Mendes parece que ha cerrado la puerta de su representado Casadó aunque en verano podría haber opciones si el interés se mantiene.

Casadó prácticamente no tiene minutos esta temporada, pero renovó y siempre ha sido muy reacio a abandonar la entidad blaugrana. El Barça, tras la salida de Dro y la lesión de Pedri, tampoco está por la labor de perder efectivos ahora en esa zona.

El objetivo del Atlético podría haber virado en las últimas horas hacia el portugués Joao Gomes, que no está representado directamente por Mendes, pero pertenece al Wolverhampton, club en el que tiene gran influencia. Los Wolves están prácticamente descendidos y el Atlético pagaría unos 40 millones de euros por el futbolista, algo que puede declinar la balanza.