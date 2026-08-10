El Atlético 'esconde' a Julián Álvarez: la charla con el Cholo deberá esperar

Hoy es un día importante en el futuro de Julián Álvarez, uno de los grandes nombres que el Barça mantiene en su lista de objetivos para este mercado de fichajes. Sin embargo, el siguiente paso en su situación deberá esperar unos días más. La conversación que el delantero argentino tenía previsto mantener con Diego Pablo Simeone todavía no podrá producirse.

El motivo es que, tras el amistoso disputado por el Atlético de Madrid en Corea del Sur, el técnico rojiblanco ha prolongado unos días sus vacaciones y no regresará a Madrid, como mínimo, hasta el miércoles. Eso obliga a aplazar un encuentro que el futbolista considera importante para conocer de primera mano la postura del entrenador antes de que se tomen decisiones sobre su futuro.

Mientras tanto, Julián ya ha iniciado su regreso a la disciplina rojiblanca, ya que el delantero ha pasado este lunes el reconocimiento médico previo al inicio de la pretemporada. Lo ha hecho, además, sin pasar todavía por la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. Las pruebas se han realizado directamente en una clínica de Madrid, como es habitual en el protocolo médico del club.

Una vez completados los exámenes médicos, el internacional argentino quedará pendiente de incorporarse al trabajo con el resto de sus compañeros. No obstante, el foco sigue estando puesto en esa conversación con Simeone, que deberá esperar unos días más debido a la ausencia del técnico.

En el Atlético mantienen inalterable su postura. Este periódico se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid y altos cargos del club colchonero relatan SPORT que Julián Álvarez continúa siendo un futbolista intransferible y que, a día de hoy, no contemplan en absoluto negociar su salida. Una posición que no ha variado pese al constante interés que el atacante ha despertado durante los últimos meses y que sigue marcando el pulso de una de las operaciones más importantes del verano.

Difícil situación

El futbolista considera que llegó a un entendimiento con el Atlético para que, una vez terminada la temporada, el club estuviera dispuesto a escuchar propuestas por él. Julián entiende que esa posibilidad formaba parte de lo hablado entre las partes y quiere recordárselo ahora personalmente a Gil Marín. Desde el Atlético, en cambio, la postura continúa siendo muy distinta y hasta ahora no existe voluntad de facilitar su marcha al Barça.

El argentino quiere hacer un último intento por la vía del diálogo. Su deseo de vestir de azulgrana no ha cambiado y pretende trasladárselo nuevamente al Atlético con la esperanza de que el club acepte, como mínimo, sentarse a negociar. El jugador no quiere provocar una ruptura, pero tampoco tiene intención de esconder cuál es su prioridad si finalmente puede abandonar Madrid.

El Barça, mientras tanto, observa los acontecimientos desde la distancia. El club azulgrana ya ha trasladado su interés y sabe que cualquier avance depende ahora de que el Atlético modifique su posición. Si los rojiblancos abren la puerta a negociar, algo que a día de hoy resulta bastante poco improbable, el Barça está preparado para volver a intentarlo y presentar una nueva propuesta.

Por eso, las próximas horas pueden ser importantes. Julián ha cumplido esta mañana con sus obligaciones y ha regresado al trabajo con absoluta normalidad, pero fuera del terreno de juego tiene pendiente una conversación que puede marcar el siguiente capítulo de una operación que, por ahora, sigue dependiendo de la postura del Atlético.