El Atlético se empieza a dividir por el caso Julián

El caso Julián Álvarez amenaza con convertirse en algo más que un conflicto entre el delantero y el Atlético de Madrid. A pocos días para el cierre del mercado, empiezan a aparecer las primeras grietas dentro del club rojiblanco sobre cómo resolver una situación cada vez más incómoda.

La postura oficial sigue siendo contundente. Miguel Ángel Gil Marín y Mateu Alemany mantienen cerrada la puerta al FC Barcelona y se resisten a sentarse a negociar con el club azulgrana. De hecho, el Atlético ha defendido durante todo el verano que no quiere reforzar a un rival directo y ha llegado a fijar unas condiciones económicas prácticamente prohibitivas para aceptar la salida del argentino.

Simeone prefiere no quedarse con un Julián Álvarez desmotivado / Mariscal / EFE

El problema es que esa línea dura empezaría a generar discrepancias internas. Según las últimas informaciones que rodean la operación, dentro del Atlético existiría un sector partidario de asumir que, si Julián Álvarez quiere marcharse, la mejor solución podría ser aceptar una gran oferta del Barça en lugar de mantener durante toda la temporada a un futbolista descontento.

El papel de Apollo

En ese debate también entra Apollo, accionista de referencia del club, además de miembros del consejo de administración. Algunas informaciones apuntan incluso a que una parte importante de la estructura rojiblanca estaría dispuesta a estudiar una venta al Barça si la propuesta económica satisface los intereses del Atlético.

La posición de Diego Pablo Simeone es especialmente sensible. Públicamente, el técnico le ha comunicado a Julián que cuenta con él y que tratará de ayudarle desde el punto de vista deportivo. La SER informó el 12 de agosto de que el Cholo consideraba el asunto una cuestión entre el jugador y el club y mantenía al argentino dentro de sus planes. Sin embargo, las nuevas versiones sobre el caso sitúan al entrenador entre quienes podrían aceptar una salida si la situación se vuelve definitivamente insostenible.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. / AGENCIAS

Julián sigue eligiendo al Barça

Mientras el Atlético discute qué camino seguir, la posición del futbolista apenas ha cambiado. Julián quiere jugar en el Barça. El argentino ya rechazó la vía del Arsenal pese al interés del campeón inglés y continúa priorizando la posibilidad de permanecer en España y vestir de azulgrana.

Ahí reside el gran choque. Gil Marín y Mateu preferirían, llegado el caso, vender al jugador fuera de LaLiga. El Arsenal ha sido durante semanas el destino que más convencía al Atlético, pero no al delantero.

La tensión, además, ha saltado ya al Metropolitano. Julián fue pitado ante el Villarreal después de un verano marcado por sus deseos de salir y su relación con una parte de la afición se ha deteriorado notablemente.

El Atlético había conseguido mantener hasta ahora una posición monolítica: Julián no se vende y mucho menos al Barça. Pero, a medida que se acerca el final del mercado y el argentino mantiene intacta su voluntad, esa unanimidad empieza a ponerse a prueba.

El caso Julián ya no solo enfrenta al jugador con el Atlético. Empieza también a dividir al propio Atlético. La postura del jugador de no acudir al entrenamiento de este miércoles tensa aún más la cuerda.