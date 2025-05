El Atlético no dejará salir a Julián Álvarez... esta temporada

Julián Álvarez, el delantero del Atlético de Madrid, no es una opción prioritaria para el Barça en el inminente mercado de fichajes de verano en el que piensa poner toda la carne en el asador para reforzar la banda izquierda del ataque, tal y como han reconocido desde el director deportivo Deco al primer entrenador Hansi Flick.

Luis Díaz y Marcus Rashford son los principales candidatos que manejan los responsables del Barça para esta posición; de ahí que la decisión del Atlético de Madrid que adelanta 'Marca' de no dejar salir a su atacante Julián Alvárez, al menos este próximo verano, no afecte a los planes a corto plazo de la dirección deportiva azulgrana. Otra cosa es a medio plazo pues se valora, y mucho, la calidad del atacante rojiblanco.

El atacante argentino ha cuajado una primera temporada excelente en el Atlético, demostrando su calidad y su capacidad goleadora. Sin duda, una confirmación de que la apuesta colchonera por la Araña es un acierto. Pero las prioridades del Barça en estos momentos son otras.

Deco explicó claramente que por el momento mantienen la confianza en Robert Lewandowski pese a su veteranía, así como en Ferran Torres que puede ocupar esa demarcación si es necesario aunque con características diferentes, así como en Dani Olmo.

"En la plantilla tenemos jugadores capaces de jugar ahí como Ferran Torres, que ha hecho una temporada espectacular", recordaba el director deportivo. "Dani Olmo, de falso '9', Fermín... Esta plantilla tiene soluciones internas cuando no está Lewandowski. El Inter tiene un delantero puro como Thuram, el PSG no tiene, el Arsenal tampoco tiene... No hay que obsesionarse con buscar un '9', a día de hoy tenemos uno y muchas soluciones".

En la misma dirección se expresó Hansi Flick en la previa del último partidod e LaLiga, contra el Athletic Club: "No quiero hablar de Rashford y Luis Díaz", explicó el téncio alemán cuando le preguntaron por las necesidades del equipo de cara a la próxima temporada, aunque añadió: "pero está claro que son jugadores fantásticos". Y lo más significativo, tras reunirse con el director deportivo "hablamos de que en la posición de extremo izquierdo quizá no tuvimos muchas opciones en las últimos partidos. Tenemos que traer más opciones ahí y más calidad. Eso ya es trabajo de Deco", apuntó.

Otra cosa es lo que pueda suceder a medio plazo, pues en can Barça son conscientes de que Lewandowski está en la recta final de su carrera deportiva y Julián Álvarez es un futbolista en pleno crecidmiento.