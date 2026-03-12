El nombre de Julián Álvarez puede convertirse en uno de los culebrones de los próximos meses. El Barça ya no esconde el interés por el futbolista, aunque públicamente se muestran comedidos, mientras que en el Atlético de Madrid empiezan a sentirse muy molestos por los movimientos del club blaugrana entorno al delantero argentino. El club colchonero tiene la firme decisión, no solo de retener al futbolista, sino de impedir totalmente su salida al Camp Nou. El Atlético tiene decidido no vender a Julián Álvarez al Barça aunque podría explorar un traspaso a la Premier si la cifra supera con creces los 100 millones de euros. Habrá que ver si el futbolista da un paso al frente para decidir su futuro aunque en el Barça ya entienden que su fichaje va a ser prácticamente imposible.

En el Atlético de Madrid no han sentado nada bien las últimas declaraciones de Julián en las que dejaba abierta la posibilidad de una salida a finales de temporada. El entorno del futbolista arguye a que se malinterpretaron sus declaraciones, pero el argentino dijo lo que dijo y eso ha augmentado la animadversión entre Barça y Atlético por un tema que puede recrudecerse en los próximos meses. En el Atlético empiezan a estar hartos de los movimientos del club blaugrana y de parte del entorno del futbolista, quien estaría trabajando su marcha desde hace varias semanas con ofrecimientos directos hacia ciertos equipos.

La idea del Atlético pasa por renovar a Julián Álvarez ampliando su contrato que expira en el 2030. El argentino está blindado con una cláusula de 500 millones de euros, pero el objetivo es que siga como estandarte de un nuevo proyecto que desea aspirar a ganarlo todo. La entrada del fondo de inversión Apollo Global Managment, dispuesto a invertir hasta 5000 millones de euros en los próximos años, marca un antes y un después en el equipo rojiblanco. El Atlético no hará locuras en el mercado, pero ahora tampoco tiene urgencias para vender y, menos, a su gran estrella.

De hecho, esta posición de fuerza en el Atlético puede provocar el augmento de la tasación del jugador el próximo verano. Sí, el futuro de Julián Álvarez está en el aire, pero los colchoneros solo barajarían la opción de venderle si llega una propuesta que se acerque a los 150 millones de euros. Y esa oferta solo puede venir de la Premier, dónde tanto Arsenal como Chelsea han mostrado un claro interés por el jugador.

En el Barça se va a seguir manteniendo un perfil bajo con Julián Álvarez. Tienen claro que la única opción posible de intentar un asalto a su fichaje es que sea el propio jugador el que exprese públicamente su deseo de vestir de blaugrana y eso, ahora, no está cerca de producirse. Puede haber gestos, pero ir más allá es complicado. Además, las relaciones entre los dirigentes rojiblancos y el Barça están rotas. Ahora quien manda en la ejecución del club rojiblanco es Mateu Alemany, quien ni se habla con Deco y va a tener, a partir de ahora, relaciones complicadas con Joan Laporta. Es una vía muerta para negociar, que complica mucho más las cosas. Julián gusta mucho, pero el Barça tiene alternativas porque la operación es casi una quimera.