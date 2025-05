El Atlético se decanta por descartar a Lenglet y el Barça tiene un marrón

El Atlético de Madrid se ha decantado por no dar continuidad a Clement Lenglet en su plantilla tras comprobar que la operación para retener al central francés es inviable económicamente. El club colchonero había tanteado ya al Barça para intentar quedárselo con la carta de libertad y habría pedido al jugador que se bajara sensiblemente el salario, pero los números no cuadran. La continuidad del francés en el club colchonero está prácticamente descartada y al Barça se le viene un marrón porque no cuentan con Lenglet pero el francés tiene contrato hasta el 2027 con un salario muy importante.

Lenglet salió cedido hacia el Atlético en los últimos días de mercado de verano pasado. Para que el préstamo fuera posible, el francés accedió a renovar un año más por el Barça y difirió cantidades importantes de su contrato para este último año. Solo así, el club rojiblanco pudo hacerse cargo de la ficha de este curso aunque no se pactó ninguna opción de compra por el futbolista.

El central francés comenzó en el banquillo aunque se ha ido ganando la confianza de Simeone y lo ha jugado todo. Eso sí, su rendimiento ha sido criticado por el entorno rojiblanco en el tramo decisivo de la temporada dónde ha cometido algunos penaltis decisivos. Simeone quería su continuidad siempre que fuera asumible, pero hoy en día no se dan las condiciones para que la operación pueda llevarse a cabo.

El Barça pedía una contraprestación de unos 10 millones de euros de traspaso mientras que el jugador aceptaba rebajarse algo la ficha, pero estaba lejos de lo que el Atlético podía asumir. Ni firmando un contrato largo -de cinco años- los colchoneros estaban en disposición de hacerse cargo de todo lo que tiene pactado con el Barça. Y es que Lenglet accedió a rebajarse muchísimo la ficha durante la pandemia y lleva arrastrando atrasos muy importantes con el club blaugrana.

La situación es delicada para el Barça porque no cuentan con el jugador. En el club blaugrana ven algo de estrategia del Atlético en este descarte para forzar que le den la carta de libertad pero también son conscientes de que el salario del futbolista es un problema para el Atlético y para los clubs que le pretendan. Y el Barça apuesta por una ruptura contractual de forma definitiva aunque creen que el jugador tiene un valor y su tasación se ha revalorizado por lo que intentarán venderlo.

Hay interés por clubs de Arabia Saudí por Lenglet, aunque el francés siempre ha cerrado la puerta a una aventura a este país y todo indica que este verano será lo mismo. El Al Nasr pretende ficharle, pero Lenglet apuesta por seguir en Europa y habrá que ver si encuentra acomodo en el caso de que el Atlético le cierre definitivamente las puertas. En España es inviable colocarle en algún club -el Villarreal se interesó por su cesión pero no puede pagarle la ficha- y la Premier League por ahora no respira. Jugó muy bien el el Tottenham, pero en el Aston Villa fue suplente y eso puede marcarle.

Por el momento, el Barça le ha comunicado a sus agentes que no acepta darle la carta de libertad y que deben escuchar ofertas. El club también está trabajando para buscar opciones, mientras que el Atlético se decantaría por intentar otras opciones como el fichaje del central argentino Cuti Romero, del Tottenham. Se acerca junio y el Barça desea evitar otro culebrón Lenglet y que el futbolista deba presentarse en pretemporada, cuando no cuentan con él.