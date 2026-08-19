El Atlético da por cerrado el caso Julián Álvarez

El Atlético de Madrid da el caso Julián Álvarez por cerrado y ya no tiene duda alguna de que seguirá una temporada más en el club colchonero. El presidente del equipo rojiblanco, Enrique Cerezo, quiso zanjar de una vez por todas su posible traspaso en la previa del debut liguero ante el Málaga y comentó que ya es un tema del pasado: "Al Barcelona se le dijo desde el primer momento que queríamos seguir con Julián y es lo que ha pasado. Es un futbolista nuestro y una pieza muy importante del equipo. Queremos que esté con nosotros", sentenció Cerezo.

Es más, el presidente rojiblanco comentó que la afición colchonera estará a la altura cuando regrese el futbolista y no le tendrá en cuenta sus afirmaciones sobre que deseaba salir del Atlético este verano: "No sé si Julián pedirá perdón pero se ganará a la afición en dos partidos. Es un grandísimo jugador. Es una excelente persona".

Cerezo ya no quiso mirar atrás y comentó que ahora lo más importante es que todo se dirima en el terreno de juego: "Estoy convencido de que Julián va a hacer una temporada magnífica con nosotros. En el Atlético lo que queremos es ganar la Liga y vamos a luchar por ello".

El Barça aún no ha querido dar el tema por cerrado y va a esperar hasta finales de semana para saber si tiene una mínima opción de ficharle. El futbolista persigue una reunión con el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, para reiterarle su deseo de salir de la entidad. Es poco probable que se le haga caso, pero habrá que ver cómo reacciona la afición colchonera en estos primeros partidos y si pide que salga de la entidad.

El club blaugrana trabaja ya en otras opciones por si el argentino quedara absolutamente bloqueado. Por el momento, el Barça no ha querido hacer movimientos definitivos por respeto a las gestiones que está realizando Julián.